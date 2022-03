NOTARESCO – Il mister del Porto d’Ascoli, Davide Ciampelli, ha analizzato così la sconfitta maturata per 2-1 contro il Notaresco.

“Andiamo via col rammarico di non aver raccolto punti. Tecnicamente abbiamo fatto una buona partita, ma se vogliamo far bene in questo campionato bisogna capire che non basta giocare in modo pulito. In certe situazioni dobbiamo gestire meglio gli episodi. Dobbiamo ritrovare rabbia, cattiveria e intensità. L’asticella si è alzata rispetto al girone d’andata, serve voglia di lottare su ogni pallone, che a tratti ci è mancato. Queste 3 sconfitte ci dimostrano cos’è la Serie D e il Girone F”.