GROTTAMMARE –Il prossimo appuntamento teatrale a Grottammare, presso il teatro delle Energie, nell’ambito della rassegna “Energie Vive 2022”, organizzata dall’amministrazione comunale con l’associazione “Profili Artistici” e con l’Amat e con il contributo di MiC e della Regione Marche, è con lo spettacolo “La rivoluzione delle sedie”, che andrà in scena sabato 5 marzo alle ore 21.

Lo spettacolo, scritto da Matteo Nicoletta e Massimiliano Aceti, di cui sono anche interpreti insieme a Maurizio Bousso, è prodotto da Sunny Side, per la regia di Barbara Alesse, e porterà all’attenzione del pubblico un tema delicato e importante: il confronto tra normodotati e diversamente abili.

Vincitrice nel 2016 del concorso “Teatri in corto” a Fiorenzuola d’Arda, del Primo premio, del Premio della critica e del Premio miglior attore al concorso “Autori nel cassetto, attori sul comò” a Roma e del Premio del pubblico alla rassegna di corti “Short lab” di Roma nel 2018, questa pièce svela l’ipocrisia del senso di colpa dei normodotati nei confronti dei disabili, o comunque verso coloro che vediamo diversi da noi; uno spettacolo comico e graffiante, che ci pone di fronte a paradossi che nella vita accettiamo spesso senza difficoltà e che, a teatro, invece, risaltano in tutta la loro follia. Una ricerca di equilibrio, dunque, tra il paradossale e il naturalismo, in cui non trova posto il “politically correct”, perché il perbenismo con cui trattiamo disabili e immigrati ci impedisce di giudicare le persone che abbiamo di fronte in modo obiettivo, senza pregiudizi o sovrastrutture.

La storia rappresentata si svolge all’interno di un ufficio, nelle sale dietro un supermercato, dove il capo del personale, Luca, svolge il suo lavoro in modo inflessibile e autoritario. Quando arriva Matteo, un cassiere dal fare bizzarro e dalle richieste altrettanto improbabili, l’integerrimo Luca, stranamente, non lo caccia perché Matteo è un disabile, seppure si riveli arrogante e provocatorio nei suoi confronti. Dopo diverse vicissitudini, Luca sarà sollevato dalla sua carica di capo del personale e retrocesso a semplice cassiere. Nascerà da qui una vera e propria lotta di potere tra i due, mentre un giovane magazziniere di colore starà ad osservarli come un arbitro delle loro battaglie, divenendo un vero e proprio ago della bilancia.

Massimiliano Aceti, diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” e con una maturata esperienza nella compagnia di Gabriele Lavia, è anche autore e regista, oltre che interprete. Con “Il Piccolo Guitto”, che ha scritto, diretto e interpretato, è arrivato in finale al Premio Scenario 2015.

Matteo Nicoletta è diplomato alla Clesis Arte e ha lavorato sia in teatro che al cinema. Vincitore di diversi premi teatrali, ha scritto la web serie “Segreti”, di cui è stato anche interprete e regista, che gli è valsa il premio come miglior serie web al “Terminillo Film Fest”.

Maurizio Bousso, dopo aver seguito corsi di teatro amatoriale, ha studiato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, dove si è diplomato. Ha preso parte a progetti televisivi, teatrali e cinematografici.

La regista Barbara Alesse è laureata al Dams di Roma3 ed è autrice del libro “Ariane Mnouchkine e il Théâtre du Soleil”. Diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova, autrice teatrale, ha firmato la regia di diversi spettacoli e ha partecipato a varie rassegne di Drammaturgia Contemporanea. Con “Tutto l’Amore è clandestino”, di cui è autrice e regista, è stata finalista al Premio Scenario 2015.

I biglietti di posto unico sono in vendita a 10 euro alla Biglietteria del Teatro delle Energie (via Ischia, tel. 331 2693939) aperta il giorno di spettacolo dalle ore 19.30.

Per informazioni e prevendite: AMAT 071/2072439, on line su vivaticket.com.