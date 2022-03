SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra sessione di allenamento per i rossoblu di Alfonsi e Visi in vista della gara contro il Fano in programma domenica 6 marzo alle ore 14:30 presso lo Stadio “Raffaele Mancini” di Fano. Dopo la seduta odierna è stato intervistato l’attaccante Federico Cardella. Di seguito l’intervista.

Cardella: “Il mister ci chiede prima la fase difensiva e poi quella offensiva. Il nostro lavoro è utile per aiutare il portiere e la difesa. Stiamo passando un buon periodo con otto risultati utili consecutivi, sono contento per il gol ma l’importante è vincere. Nereto? È una squadra che ci ha fatto giocare male, abbiamo fatto meglio col Porto d’Ascoli e il Trastevere ma la cosa che conta sono i tre punti, a fine campionato vedremo dove siamo arrivati. Fano? La stiamo preparando come le altre gare, tutti vogliono fare una bella partita contro di noi ma siamo la Sambenedettese e vogliamo i tre punti per raggiungere i nostri obiettivi”.