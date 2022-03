TESTA 5 Giornata no. Valenti lo buca subito sul suo palo con un mancino tutt’altro che imprendibile. Sul secondo gol sbaglia l’uscita, forse subendo una carica, ma l’arbitro non ravvisa nulla. Sostituito. FINORI 6,5 (dal 56′) Entra per liberare uno slot over in mezzo al campo. Gran riflesso su Maio, che dà un senso all’ultimo quarto d’ora di gara.

SABATINI 5,5 Non riesce a sovrapporsi in fase offensiva. Soffre Pampano nell’uno contro uno e spesso viene saltato. PETRINI 6 (dal 67′) Con lui si vede qualche cross in più dalla destra.

SENSI 6,5 Segna il gol del momentaneo pareggio con un bell’inserimento sugli sviluppi di un calcio di punizione. In difesa gioca una gara ordinata e senza sbavature.

PASSALACQUA 6 Marca a uomo Maio, costringendolo a giocare spalle alla porta. Gli sfugge una sola volta, al 75′, ma Finori è bravo a metterci una pezza.

PASQUALINI 6- Parte alla grande con una sovrapposizione da manuale su un filtrante di Battista, il suo cross però non è sfruttato a dovere da Napolano. Da lì in poi, poco più.

PETRICCI 5 Perde qualche pallone di troppo a centrocampo. Esposito gli scappa sempre, non ha il passo per marcarlo. Bisognava costruire una gabbia più stretta intorno al fantasista ex Samb. D’ALESSANDRO 5,5 (dal 56′) Entra e si fa ammonire.

EVANGELISTI 6 Cerca di mettere ordine e di sbrogliare le situazioni complicate, senza rinunciare a spazzare il pallone quando necessario. PIETROPAOLO 6+ (dal 75′) Entra e morde bene le caviglie ad Esposito con la sua velocità.

VERDESI 6,5 Il più in palla del tridente offensivo, si guadagna il penalty. E’ l’unico che mette cross interessanti dal fondo, come al 43′ pt quando offre un gran pallone a Spagna. Generoso nel ripiegare in fase di non possesso.

BATTISTA 5,5 Fatica a trovare spazio sulla fascia sinistra. I compagni non riescono a servirlo con i lanci lunghi, per innescare la sua velocità. I pochi cross che fa, sono tutti dalla trequarti, facili prede della difesa. CLERICI s.v. (dal 75′) Entra nel forcing finale, ma non incide.

SPAGNA 6 Prova a mettersi in proprio con un paio di tentativi che Shiba non ha problemi a disinnescare. A fine primo tempo ha una grande chance sul piatto destro, ma Speranza si immola quasi sulla linea.

NAPOLANO 5 Calcia il rigore fotocopia dell’andata. Apre il piattone, ma stavolta Shiba se lo aspetta e si tuffa in anticipo alla sua sinistra, respingendo senza problemi un pallone che pesava quintali. Chissà cosa sarebbe successo sul 2-2 a un quarto d’ora dal termine…

MISTER CIAMPELLI 6 Schiera la formazione più offensiva possibile, con i 4 attaccanti tutti insieme dal primo minuto (Verdesi, Spagna, Napolano e Battista) rinunciando a D’Alessandro in mezzo al campo. Difatti la partita è divertente e giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con botta e risposta immediato. Andava però arginato meglio Esposito, fonte di gioco primaria del Notaresco, che con il longilineo Petricci ha avuto troppo spesso vita facile. Forse uno più rapido come Pietropaolo, che lo marcava a uomo, avrebbe dato una mano in più. Lettura perfetta della partita in occasione del cambio Testa-Finori, che ha permesso di liberare uno slot over in mezzo al campo. Non a caso, una manciata di minuti dopo, matura l’episodio del rigore. Terza sconfitta consecutiva, che non deve tuttavia minare le certezze della squadra, che tecnicamente a tratti ha giocato anche meglio degli abruzzesi. Col Montegiorgio, sarà fondamentale quantomeno non perdere, per non mandare all’aria tutto ciò che di buono è stato fatto in 6 mesi.