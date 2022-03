NOTARESCO – Tutto pronto al “Savini” il match tra Notaresco e Porto d’Ascoli, valido per la 22esima giornata di campionato di Serie D girone F.

NOTE

A differenza di domenica, con la neve che costrinse la Lnd a rinviare il match, oggi splende il sole. Campo in discrete condizioni. Padroni di casa in maglia bianca, ospiti in completo nero con inserti arancioni

FORMAZIONI

NOTARESCO (4-3-3) Shiba, Bellardinelli (12′ Fredrich), Bruno (70′ Pesce), Diarra, Speranza, Maio, Valenti (85′ Massarotti), Pampano (85′ Lopez), Sorrini, Gallo, Esposito. All. Epifani.

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa (56′ Finori), Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Napolano, Battista (75′ Clerici), Petricci (56′ D’Alessandro), Evangelisti (75′ Pietropaolo), Spagna, Sabatini (67′ Petrini). All. Ciampelli.

ANGOLI

5-1

AMMONITI

Bruno (N) Speranza (N) D’Alessandro (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ SUBITO GRANDE OCCASIONE PDA: grande sovrapposizione sulla sinistra di Pasqualini, che arriva sul fondo ispirato da Battista. Il terzino crossa al centro basso e teso per Napolano che di petto prova a girarla ma non trova lo specchio da due passi.

6′ Bella triangolazione tra Esposito e Valenti, con quest’ultimo che riesce a liberarsi lo spazio per il mancino dal limite. Palla alta.

8′ GOL NOTARESCO: percussione sulla destra di Valenti, che si accentra e calcia di sinistro sul primo palo. Conclusione non fortissima, ma Testa è ingannato da un rimbalzo e il pallone si insacca. 1-0.

10′ Calcio di punizione dalla trequarti per il Pda.

10′ PAREGGIO ORANGE DI SENSI: botta e risposta immediato dei ragazzi di Ciampelli. Napolano calcia la punizione rientrare, la sfera sfila sul secondo palo dove si avventa Sensi, che col piattone da due passi pareggia i conti. Tutto pari, partita pazza in questi primi 10 minuti.

12′ Cambio forzato per il Notaresco. Esce Belardinelli per infortunio: in occasione del pareggio di Sensi aveva cercato di togliere il pallone dalla porta in scivolata, ma ha sbattuto sul palo della propria porta. Dentro Fredrich.

14′ Ci prova Battista, destro murato.

15′ Valenti cerca di sorprendere ancora Testa, ma stavolta il suo mancino termina alto.

17′ Pallone velenoso perso da Petricci a centrocampo, i rossoblu provano a ripartire in 3 contro 3 ma è bravo Pasqualini a far perdere il tempo a Maio, recuperando il pallone.

22′ VANTAGGIO NOTARESCO: calcio d’angolo dalla destra battuto a rientrare da Esposito che chiama lo schema. Pallone in area piccola, Testa prova l’uscita ma manca la sfera, forse anche a causa di un fallo. Speranza ne approfitta e deposita in rete. Per l’arbitro è tutto buono. 2-1.

30′ Prova una reazione il Porto d’Ascoli: Spagna si mette in proprio e calcia dal limite col sinistro. Shiba è attento e blocca.

35′ Cross dalla destra di Pampano, Petricci controlla il pallone e lo spazza, proteste dei giocatori di casa che chiedono un fallo di mano in area.

36′ Ammonito Bruno per fallo su Napolano.

38′ Tiraccio di Pampano che ci prova dai 30 metri ma non inquadra nemmeno lontanamente lo specchio.

40′ Ammonito anche Speranza per un calcione su Spagna a centrocampo.

43′ GRANDE OCCASIONE PDA: Verdesi passa sulla destra, arriva sul fondo e mette in mezzo per Spagna. Sembra un gioco da ragazzi insaccare col piattone, ma Speranza si immola e mura il tiro.

44′ Punizione dai 25 metri per il Porto d’Ascoli. Napolano calcia sulla barriera.

45+1 Finisce qui il primo tempo. Notaresco avanti per 2-1.

SECONDO TEMPO

45′ Colpo a palla lontana subito da Verdesi per mano di Esposito, sanitari in campo, ma Verdesi è in grado di continuare.

50′ Azione insistita del Notaresco in area di rigore sugli sviluppi di un corner. Serie di batti e ribatti, ma il Porto d’Ascoli si salva in qualche modo.

52′ Destro a giro tentato da Battista. Fredrich respinge.

56′ Mister Ciampelli si gioca il tutto per tutto. Fuori Testa e dentro il portiere under Finori. Mossa che permette di inserire D’Alessandro per Petricci, avendo così un over in più in mezzo al campo.

62′ Destro dal limite di Diarra, dopo un’azione insistita di Valenti sulla destra. Sfera sul fondo.

64′ Ripartenza Porto D’Ascoli innescata da D’Alessandro. Gran palla filtrante per Spagna che dalla destra crossa al centro per Napolano. Il capitano prova a girarla in porta con l’esterno sinistro ma la palla finisce fuori.

67′ Dentro Petrini per Sabatini.

70′ Ci prova il Notaresco: sinistro a giro dal limite di Valenti, fuori di pochissimo.

75′ FINORI TIENE IN PIEDI IL PDA: azione funambolica di Esposito che salta come birilli 3 avversari e serve con l’esterno destro un pallone d’oro a Maio. Il 9 calcia col destro a pochi passi da Finori, ma il giovane portiere si supera e nega il gol.

76′ Ammonito D’Alessandro per una gomitata a Esposito. Nel frattempo Ciampelli manda dentro anche Pietropaolo per Evangelisti e Clerici per Battista.

77′ RIGORE PER IL PDA: fallo di mano di Diarra su cross di Verdesi.

77′ Calcia Napolano ma Shiba si distende alla sua sinistra e respinge.

85′ Cambi per Epifani. Fuori Valenti e Pampano per Lopez e Massarotti.

87′ Fuori Esposito, il migliore in campo, per Dorato.

90′ Saranno 4 i minuti di recupero.

90+1 Il Notaresco si chiude bene, difficile trovare spazi per gli orange nonostante siano tutti avanti.

90+3 Forcing finale. Spagna calcia, Pesce respinge forse con un braccio in area ma l’arbitro non ravvisa nulla.

90+4′ Finisce qui. Terza sconfitta consecutiva per il Porto d’Ascoli.