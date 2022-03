FERMO – Carabinieri in azione in questi giorni.

Due persone denunciate per furto di ortaggi nel Fermano. I malviventi, come si legge in una nota stampa giunta in redazione il 2 marzo dal Comando Provinciale di Fermo, avevano spintonato la proprietaria per guadagnarsi la fuga.

Sono poi stati rintracciati e denunciati dai militari.