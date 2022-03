SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Navigare sul web in sicurezza.

Giovedì 3 marzo, tramite la piattaforma Zoom, si terrà un incontro sui rischi e le insidie della navigazione online, un’occasione per i genitori per far luce su una tematica spesso messa da parte.

Il convegno, promosso dal Comitato genitori dell’Isc Centro di San Benedetto del Tronto, in collaborazione con l’istituto diretto dalla professoressa Elisa Vita e con la Bcc di Ripatransone e del Fermano, vedrà la presenza dell’ingegner Christian Fusciello, docente universitario di sicurezza informatica e consulente tecnico Ctu/Ctp. Nella relazione dell’ingegner Fusciello saranno toccati argomenti (es. violazione account, furto password, social engineering e revenge porn) relativi ai vari pericoli che interessano l’utilizzo della rete e che possono potenzialmente interessare giovani ed adulti.

L’appuntamento è previsto per giovedì 3 marzo alle ore 21.30, sulla piattaforma Zoom, con prenotazione obbligatoria scrivendo una mail a [email protected]