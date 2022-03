GROTTAMMARE – Come ormai consuetudine, l’Utes -Università di tutte le età e del tempo libero di San Benedetto del Tronto, si appresta a portare la sua offerta culturale, pratica e per il tempo libero anche a Grottammare.

L’offerta diventa un appuntamento importante per i cittadini di questa città che, d’estate, si riempie di turisti in cerca di una vacanza serena in due spiagge meravigliose e a misura d’uomo, ma che, nel resto dell’anno, vogliono arricchirsi con i Corsi di Lingue straniere, informatica e Corsi di gastronomia, ed in ogni campo che possa essere utile.

Ecco quindi venerdì 4 marzo, alle ore 18, presso la Sala Consiliare di Grottammare, verranno presentati, per tutti coloro che vogliano iscriversi, i Corsi di:

Smartphone e Tablet – Per l’approfondimento e la comprensione dell’utilizzo, ormai indispensabile, del nostro cellulare o del nostro tablet.

Anagrafe digitale – Per apprendere tutti i passaggi e le procedure necessarie per acquisire, tramite la nostra identità digitale (Spid), tutti i documenti e certificati che L’Anagrafe ci fornisce direttamente online.

Computer per principianti – Tutte le conoscenze necessarie per l’utilizzo completo del nostro PC, che continua fino ad ora a nascondere le sue potenzialità complete, dietro una barriera di operazioni, spesso i incomprensibili, che non siamo capaci di fare.

Lingua inglese – Questi Corsi garantiscono l’approfondimento – tramite Insegnate di lingua madre – dell’inglese, proponendo lo studio sui vari livelli relativamente alla conoscenza del partecipante.

Cucina di pesce – Patrimonio indiscusso della nostra Regione, il pesce fa bella mostra di sè nei negozi caratteristici e nei Supermercati, ma spesso non siamo capaci di riproporre in casa, quelle meravigliose ricette, gustate nei nostri ristoranti e chalet tipici. Niente paura, questi Corsi ci apriranno la strada per diventare dei veri e propri Chef.

Sommelier – Il Corso per Sommelier dove i vini più noti del territorio e di tutta l’Italia diventeranno familiari, insieme a tutto il repertorio di quella “cerimonia” particolare che c’è dietro ad ogni bottiglia stappata.

L’Utes vi aspetta per ogni ulteriore delucidazione o per ogni iscrizione, ricordandovi che i posti sono limitati e il costo dei Corsi è davvero accessibile a tutti.

Se volete ulteriori chiarimenti questi sono i recapiti:

Segreteria:347 6581180 -0735 781465

[email protected]

www.utes.academy