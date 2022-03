MONTEFIORE DELL’ASO – Il Luogotenente Marcello Bradascio, 52 anni, sposato con una figlia, romano, è il nuovo Comandante di Stazione di Montefiore dell’Aso. Dopo una lunga esperienza nel Piceno, sempre in Stazioni Carabinieri, il Luogotenente Bradascio ha raggiunto il meritato traguardo del Comando di Stazione in un territorio delicato e importante che vede l’Arma come unico presidio di sicurezza per la popolazione, subentrando al Maresciallo Maggiore Walter Rossano andato in congedo.

Forte dell’esperienza maturata e con una professionalità consolidata, il Luogotenente Marcello Bradascio, si prepara entusiasticamente e conscio delle responsabilità e degli impegni che lo attendono, ad affrontare il delicato incarico di Comando, con indiscussa disponibilità verso la cittadinanza.

Al neo Comandante i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno.