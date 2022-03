SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal” abbiamo intervistato l’allenatore e vicepresidente dell’Offida C5, Piero Antimiani.

L’Offida C5 è a 36 punti al primo posto e si sta dimostrando una delle pretendenti per la promozione in Serie C2. Come valuta il campionato della sua squadra?

“Nonostante le difficoltà conseguenti alla pandemia che ha inciso non poco sulla nostra programmazione, la squadra sta facendo un campionato sino ad ora straordinario centrando dodici vittorie su dodici gare. Ho un gruppo di ragazzi di cui non posso non essere soddisfatto ed orgoglioso”.

Nell’ultimo turno avete battuto l’Atletico Ascoli 2000. Che partita è stata?

“Ogni partita nasconde delle insidie e uno dei nostri punti di forza sino ad ora è stato quello di affrontare ogni gara con umiltà e massimo rispetto verso tutti senza guardare la classifica. La partita con l’Atletico Ascoli è stata una gara non scontata e gli avversari hanno avuto il merito di riaprirla sul finire quando i giochi sembravano chiusi. Sono stato molto contento della disponibilità dei miei ragazzi che in una giornata carnascialesca hanno saputo onorare l’impegno sportivo.

Lunedì 28 febbraio recupererete la gara contro L’Altro Sport che si sta giocando il primato con voi. Che gara si aspetta e cosa ne pensa degli avversari?

“La gara di lunedì è certamente un big match atteso da entrambe le squadre che daranno vita ad una partita avvincente e corretta. All’andata abbiamo avuto la meglio nonostante l’ottima prova dei nostri avversari che non conoscevo e che mi hanno impressionato per qualità ed organizzazione di gioco”.

Il girone sembra molto combattuto per giocarsi la zona play-off. Che idea si è fatto riguardo al campionato?

“La classifica presenta tre tronconi: con noi e L’Altro Sport, poi un gruppo di sei o sette squadre in lizza per i play off e infine le altre, che puntano a raggiungere la posizione più dignitosa in un campionato che sta mettendo in mostra diversi giovani interessanti.”.

Fino ad oggi avete vinto tutte le partite senza essere mai stati sconfitti. C’è stata una squadra in particolare, secondo lei, che vi ha messo in difficoltà? Quali sono i vostri meriti per le partite vinte fino ad oggi?

“A parte l’Altro Sport, la Piceno United Mmx ci ha fatto faticare non poco per la conquista dei tre punti, è una squadra di giovani ben diretti da mister Croci. Sino ad oggi comunque devo riconoscere che la qualità e l’esperienza dei miei ragazzi hanno fatto la differenza”.

Oltre ad essere il mister della squadra è anche il vicepresidente, ci può raccontare la vostra realtà?

“Insieme ad un gruppo di amici e appassionati di calcio la scorsa estate abbiamo rilevato la società polisportiva e abbiamo accettato la sfida di ricreare entusiasmo intorno allo sport offidano puntando sui giovani del posto. A pochi mesi dal nostro insediamento siamo soddisfatti del clima che si sta creando grazie ai tanti ragazzi coinvolti, all’armonia e alla collaborazione tra noi dirigenti. Oltre al calcio a 5, che abbiamo fatto ripartire quest’anno, c’è una squadra di calcio a 11 che milita in Prima Categoria, il Campionato Amatori, un settore giovanile con le categorie di Allievi e Giovanissimi e una scuola calcio con le varie categorie degli Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici. Puntiamo sulla qualità del settore tecnico ed inseguiamo il sogno di realizzare una maggiore fusione tra il calcio a 5 e calcio a 11”.