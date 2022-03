SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti per i rossoblù: Attivazione che inizia in palestra con esercizi di mobilità articolare e prevenzione e prosegue in campo con esercizi specifici per la coordinazione. Gruppo poi diviso per lavoro atletico differenziato. Segue e chiude l’allenamento la consueta partita su campo ridotto. Dopo la sessione è stato intervistato Ameth Fall, uno dei migliore in campo nella scorsa partita. Di seguito l’intervista.

Fall: “Serve la mentalità e tanta grinta oltre alle qualità tecniche e fisiche, soprattutto in uno stadio come il nostro viene, voglia di “azzannare” gli avversari. Sono arrivati giocatori importanti e ci siamo amalgamati e noi grandi stiamo cercando di aiutare i giovani. Con lo staff tecnico e con la società siamo uniti per un obiettivo ben chiaro. Fano? Stiamo preparando la partita come le altre, l’appetito vien mangiando, abbiamo una grande grinta, cuore ed equilibrio andremo li per prendere i tre punti. Non ci possiamo permettere di regalare nulla. San Benedetto? I tifosi mi stanno dando una grande carica, sono rimasto un po’ sorpreso, cerco di trasmettere loro la mia stessa voglia che ho in campo”.