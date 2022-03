MONTEPRANDONE – Una settimana di iniziative dal colore rosa, dal sapore prettamente femminile, per celebrare la figura della donna in tutte le sue sfaccettature. Questo, il significato dei numerosi eventi del progetto “Infinito Donna” presentato dall’amministrazione comunale di Monteprandone alla presenza del sindaco Sergio Loggi, dell’assessore alle pari opportunità Roberta Iozzi, e a diversi componenti di associazioni cittadine che contribuiranno a rendere interessante e variegate la manifestazioni che si svolgeranno dal 5 al 13 marzo.

Il primo cittadino ha sottolineato come l’ente comunale sia “molto vicino al tema delle politiche femminili e del sociale in generale, con investimenti importanti, che per per quel settore ammontano a quasi tre milioni di Euro”. In tal senso è possibile leggere il notevole impegno messo in campo anche al supporto di alcune figure come la psicologa Alessandra Norcini, responsabile dello sportello ascolto donne, realizzato in collaborazione con la Cooss Marche.

Un ruolo chiave nell’organizzazione del palinsesto è stato poi svolto dall’associazione “CentoperCento” che tramite “Donne in primo piano” promuoverà la creatività femminile e le loro capacità imprenditoriali in tutte le sue forme.

Nel prossimo week-end del 5-6 Marzo sarà protagonista lo storico lavatoio comunale dove verrà allestita l’opera “Sradicato” realizzata dall’artista Serena Vallese che ha puntualizzato come per realizzare una radice in polvere di carta disegnata all’ingresso del lavatoio, le cui ramificazioni si svilupperanno all’interno delle otto vasche, saranno utilizzati solo materiali biodegradabili.

Domenica 6 marzo alle 18, al centro GiovArti di via De Gasperi a Centobuchi, si proseguirà con sette artisti del territorio sapientemente guidati dall’esperienza di Nazzareno Luciani che esporranno le loro opere inedite. Si tratta di Roberto Brignola, Alessandro Calvaresi, Aurora Carassai, Elena Fanesi, Eleonora Panichi, Chiara Pulcini e Numa Tayeban.

Nella giornata dell’8 Marzo ci sarà poi spazio per il teatro con lo spettacolo “Letture di Donne” che alle 21 si svolgerà presso il “Centro Pacetti”. Renato Almonti rappresentante dell’associazione “Anime sul Palco” ha spiegato che “saranno al centro della scena testi contemporanei accompagnati da immagini, musica e animazioni, per riflettere e sorridere dell’audacia femminile.” L’obiettivo? smontare i forti pregiudizi e a far valere i diritti delle donne in qualsiasi campo, politico, sociale e sportivo – ha concluso.

Ultimi due appuntamenti in programma saranno Giovedì 10 marzo alle 21, presso il centro GiovArti di Centobuchi si terrà l’invito di sensibilizzazione “E se non fosse cistite? Vulvodinia, cos’è e come affrontarla, ed il giorno seguente un concerto di Giorgieness, giovane artista piemontese che presenterà i suoi ultimi successi inseriti nell’album “Mostri”, pubblicato nell’Ottobre dello scorso anno.

Gli eventi saranno ad ingresso gratuito ed ovviamente si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-Covid 19.