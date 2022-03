Secondo appuntamento con la rassegna culturale “Esodi. Residenze digitali”, promossa dalla Città di Grottammare. Venerdì 4 marzo, sarà ospite lo scrittore Anselmo Palini, che parlerà dei testimoni del Vangelo nelle dittature militari dell’America Latina, concentrandosi in particolare sulla figura di Helder Camara, vescovo brasiliano che dedicò la sua vita ai poveri e ai perseguitati dal regime.

L’incontro può essere seguito collegandosi alla pagina Facebook “Esodi Residenze digitali” oppure “Città di Grottammare”. Inizio ore 18.

Anselmo Palini, in tutta la sua vita, ha approfondito i temi della pace, dell’obiezione di coscienza e dei diritti umani. Più recentemente ha affrontato le problematiche connesse con i totalitarismi nel XX secolo, ricercando in particolare le testimonianze di chi si è opposto a tali sistemi dittatoriali. I suoi ultimi libri intendono proprio presentare questi testimoni di pace, di libertà e di nonviolenza, persone che nella notte dei totalitarismi e delle dittature hanno tenuto acceso una piccola luce ed hanno dimostrato che nella storia l’ultima parola non spetta al male.

“La filosofia che accompagna i suoi lavori di questi anni – spiega il coordinatore della rassegna, Lucilio Santoni – è quella di “fare memoria del bene”, ossia far conoscere le vicende biografiche e il pensiero di quanti, nella storia, soprattutto quella del XX secolo, hanno scelto di opporsi alle guerre e alle ingiustizie con la forza della loro parola e della loro testimonianza, percorrendo le strade della nonviolenza”.