SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della Festa della Donna dell’8 marzo, l’Assessorato alla Cultura e alle Pari opportunità di San Benedetto del Tronto ha promosso una serie di appuntamenti tra cultura e iniziative istituzionali riuniti nel cartellone che porta il tradizionale titolo di “Marzo è donna”.

Si comincia giovedì 6 marzo quando si svolgerà l’evento “San Benedetto e le donne – Camminata dei musei“: si tratta di una visita a piedi al Paese Alto che partirà da Palazzo Piacentini e, attraverso un percorso alla scoperta della storia, porterà i partecipanti a scoprire le vite delle donne che hanno dato lustro alla città. La visita sarà condotta da una guida turistica insieme a due istruttori sportivi abilitati. L’evento è organizzato dall’Unione Sportiva “ACLI” provinciale e avrà inizio alle ore 15 con ritrovo in via del Consolato, davanti a Palazzo Piacentini. Per partecipare, è obbligatoria la prenotazione con un messaggio al numero 393 9365509 indicando nome e cognome dei partecipanti. Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 marzo o fino al raggiungimento del tetto massimo di 90 persone.

Dal 26 febbraio al 16 marzo, la Palazzina Azzurra ospita le mostre fotografiche “Donna, favola splendida” e “Guardami!”, di Giuseppe e Desirèe Di Caro, dedicate alla figura della donna rappresentata da ritratti fotografici di volti, noti e no, dell’universo femminile.

Martedì 8 marzo, alle ore 12,30, la sala consiliare ospiterà la presentazione ufficiale del Tavolo per le Pari Opportunità. Nel corso dell’incontro verranno comunicate composizione e finalità dello strumento istituzionale che lavorerà nei diversi ambiti sociali in cui le donne interagiscono e vivono la loro quotidianità.

Infine, mercoledì 9 marzo, al Cinema Concordia, il Cineforum “Buster Keaton” di San Benedetto del Tronto proporrà la proiezione del film “Stringimi forte” di Mathieu Amalric. L’evento sarà proposto in un doppio spettacolo, alle ore 17.30 e alle ore 21.25.

“Il cartellone dell’8 marzo – ha detto l’assessore alle pari opportunità Pasqualina Lazzari – è una raccolta degli eventi che, attraverso diverse discipline e con differenti punti di vista, trattano il tema della donna nella più ampia concezione possibile. Con lo stesso spirito con cui abbiamo messo insieme questi eventi, ovvero tirando fuori la migliore espressione del territorio sul tema, abbiamo voluto mettere costruire il Tavolo sulle Pari Opportunità, uno strumento istituzionale che sarà presentato l’8 marzo, il giorno della Festa della Donna e anche il giorno della sua prima riunione. Il Tavolo vuole essere il luogo dove le migliori professionalità e le menti più aperte del mondo che si occupa di condizione femminile lavoreranno in gruppo per delineare con noi le strategie più efficaci per far sì che le donne possano veder riconosciuto il loro valore in ogni ambito in cui agiscono”.