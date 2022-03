MONTEPRANDONE – Secondo appuntamento della rassegna organizzata dall’associazione “Alchimie d’arte” con il patrocinio del comune di Monteprandone. Sabato 5 marzo, alle ore 17,30, presso la “nuova sala riunioni” di Centobuchi, in Piazza dell’Unità, Roberto Mengoni, ex ambasciatore italiano in Tanzania fino al dicembre 2020 e ora coordinatore per la migrazione regolare e la mobilità internazionale presso il Ministero degli Affari Esteri d’Italia, presenterà la storia e i romanzi scritti da Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la letteratura 2021. Condurranno la serata Domenico Parlamenti, presidente di Alchimie d’Arte, ed Enrica Consorti, dirigente responsabile artistica di Alchimie d’Arte. Esporrà i suoi dipinti l’artista Ferdinando Annibale Gozzi.

Roberto Mengoni farà conoscere al pubblico presente le opere di questo scrittore ancora poco noto e poi lo porterà in un viaggio virtuale attraverso Zanzibar, regione semi-autonoma della Tanzania, geograficamente corrispondente all’arcipelago omonimo.

Abdulrazak Gurnah è nato nell’isola di Zanzibar nel 1948 ed è arrivato in Inghilterra come rifugiato alla fine degli anni Sessanta, dove ha insegnato letteratura post coloniale e inglese all’università del Kent, Canterbury.

Roberto Mengoni è un diplomatico italiano con una certa esperienza internazionale ed anche uno scrittore di libri fantasy e di fantascienza. Tra i suoi libri, le raccolte di racconti “Simpatia per il demonio”, “La comandante Comanche”, “Una gita a Malindi”, “I giocatori di go”, “La mia fidanzata aliena”, “Parole senza lingua”, “Il cantastorie cieco”. Ha vissuto in diverse città del mondo che gli hanno regalato idee, amici e ricordi.

