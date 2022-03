Dal Tabloid Riviera Oggi numero 1255

GROTTAMMARE – Nuova rubrica in casa Riviera Oggi.

Ogni settimana intervisteremo un appartenente delle Forze dell’Ordine e dei Comandi delle Polizie Locali del Piceno per comprendere dinamiche, metodi e curiosità di chi lavora in divisa.

Verranno affrontati, ovviamente, temi sociali e sicurezza sulle strade e non solo.

Apriamo la nostra rubrica con il Comandante della Polizia Municipale di Grottammare, Stefano Proietti.

Grazie per la disponibilità Comandante. Come si trova a Grottammare?

“Molto bene, da circa trent’anni lavoro qui. Una bellissima cittadina a forte vocazione turistica che ha un lungomare bellissimo e uno spettacolare Paese Alto. Il Borgo, infatti, è visitato da molte persone provenienti da fuori d’Italia. Ovviamente pure la costa”.

Può spiegare ai lettori il ruolo del Vigile Urbano?

“Storicamente ogni città ha avuto la sua guardia municipale che poi ha avuto un’evoluzione da vigile ad agente di Polizia Locale e poi Polizia di prossimità che svolge un presidio territoriale. Un vero e proprio front-office del territorio. Il Vigile è un punto di riferimento per i cittadini e non solo, un punto chiave per la sicurezza urbana”.

Le Polizie Locali di tutta Italia hanno dovuto affrontare duramente la fase più dura della pandemia con le restrizioni e le norme anti-Covid. Un suo pensiero sulla gestione a Grottammare.

“Sul territorio io e i miei validi colleghi abbiamo espletato un grande servizio di vigilanza e sorveglianza durante il periodo delle restrizioni a causa della pandemia da Covid e sotto il Lockdown. Abbiamo avuto un grande ruolo di responsabilità in collaborazione con le altre Forze di Polizia, riconosciuto anche dai cittadini”.

La Polizia Municipale di Grottammare e la nuova sede in prossimità di arrivo. Un suo auspicio?

“Speriamo che venga realizzata presto la nuova sede che rappresenterebbe un presidio territoriale importante per tutta la città. Dovrebbe essere collocata in una posizione strategica e facilmente raggiungibile da tutti. Le funzioni e i compiti della moderna Polizia Locale sono essenziali per la sicurezza urbana e dei cittadini e comportano un ruolo chiave per il presidio e la conoscenza di tutto il territorio”.