SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Passo falso del Grottammare, dopo il pareggio in extremis con l’Ateltico Azzurra Colli, che viene sconfitta dalla Jesina, nella gara valevole per la ventunesima giornata di Eccellenza Marche.

Jesina: Minerva, Martedì (dal 22′ st Brocani), Domenichetti, Garofoli, Lucarini, Mistura, Cameruccio (dal 30′ st Paolucci), Zagaglia (dal 30′ st Evangelisti), Perri, Jachetta (Dal 18′ st Nazzarelli), Monachesi.

A disposizione: Anconetani, Sampaolesi, Tiriboco, Giovannini, Giorgetti. Allenatore Strappini

Grottammare: Palanca, Fiscaletti A., Piunti, Quero, Ruggieri, Tombolini, Fuglini, Fiscaletti S., Maya (dal 25′ pt Orsini, dal 22′ st Daffeh), Palestini, De Panicis.

A disposizione: Fatone, Manni, Haxhiu, Traini, Pomili A., Pomili D., Mballo, Daffeh. Allenatore Zazzetta

Marcatori: Perri (45′ pt, 25′ st), Quero (32′ st), Monachesi (45′ st)

CRONACA – Finisce 3-1 per la Jesina al termine di una partita ricca di occasioni. Nel primo tempo il Grottammare è protagonista di una grande prestazione, sfiora il vantaggio con De Panicis e colpisce una clamorosa traversa con Palestini. Nel momento migliore degli ospiti, arriva la doccia fredda: bella girata di Perri in area, Jesina in vantaggio. Per il Grottammare è uno shock, a cui si aggiunge un rigore dubbio nella ripresa trasformato ancora da Perri.

La squadra di Zazzetta non molla, si lancia in avanti e riapre meritatamente la partita con Quero. De Panicis va ancora vicino al gol, ancora Quero e Fiscaletti vanno vicini al pari su mischia da calcio d’angolo. Gli ospiti si sbilanciano a caccia del pareggio in extremis, ma la Jesina chiude la partita con un gran contropiede finalizzato da Monachesi. Sconfitta per il Grottammare, con gran rammarico per la grande prestazione e una partita che porterà in dote a mister Zazzetta diverse assenze tra squalifiche e infortuni.