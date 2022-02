GROTTAMMARE – Tutto esaurito al teatro delle Energie di Grottammare, sabato 26 febbraio, per il primo spettacolo della rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre”, organizzata dall’associazione culturale grottammarese “Lido degli aranci“, con il patrocinio dell’ amministrazione comunale e con la collaborazione delle Fita Marche, che ha visto esibirsi sul palco il comico ascolano Petò e il fermano Pier Massimo Macchini.

Angelo Carestia ha condotto meravigliosamente la serata, tessendo i fili tra le performance dei due comici marchigiani, che hanno incantato il numerosissimo pubblico con la loro verve e la loro vis comica. Tanti applausi e risate per Pier Massimo Macchini, che ha regalato agli spettatori i classici che l’hanno reso famoso, come il racconto incentrato sulla sua famiglia, la pensione della mamma e l’inimitabile parodia di Paciotti, richiesta a gran voce anche dal pubblico presente. Petò invece, autentica rivelazione della serata, ha messo in scena un esilarante spettacolo dialettale ricco di aneddoti e modi di dire ascolani, che fanno parte anche della nostra quotidianità, dalla vera “liva fritta” agli insulti degli sportivi ascolani agli arbitri fino alle ironiche canzoni, accompagnate da un coro d’eccezione. Ospite sul palco del teatro delle Energie anche l’artista Gianluca Agostinelli, che ha duettato con Angelo Carestia nelle sue eccezionali imitazioni dei versi degli animali e con simpaticissimi stornelli marchigiani. Tanti complimenti anche dal sindaco Enrico Piergallini, visibilmente soddisfatto.

La rassegna proseguirà sabato 12 marzo con la compagnia “Li Freciute” di Ascoli Piceno che si esibirà nella commedia “Un revolver per tre“.

Il biglietto d’ingresso alla serata è 8 €. E’ ancora possibile definire l’abbonamento a 22 € per le restanti tre serate.

