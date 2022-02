SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il turismo come arma per lo sviluppo.

La nostra Redazione ha avuto l’opportunità di intervistare Sandro Assenti, presidente regionale della Confesercenti Marche. Un’occasione per parlare del turismo regionale e sambenedettese, con una prospettiva sulla stagione turistica alle porte, e una pandemia in fase calante. Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi riguardanti il colloquio avuto con il presidente Acquaroli e i vantaggi turistici per la città di San Benedetto, in un contesto in cui la pandemia si va ormai defilando. Ascolta tutta la nostra videointervista, disponibile anche sul nostro tabloid in edicola mercoledì 2 marzo.