Abbrandini 6,5 Non è mai chiamato a compiere interventi straordinari. Blocca alcuni tiri centrali e al 38′ pt respinge bene una conclusione dal limite di Malfetta. Porta blindata.

Lorenzoni 6+ Non concede tantissimo sulla sua corsia e fa ripartire alcune azioni con recuperi importanti. In fase di possesso gestisce male un paio di palloni provando a verticalizzare dove però non c’è nessuno. Esce al 33′ st per Alboni.

Tomas 6,5 Compie una gara oltre la sufficienza, in coppia con Conson dirige bene la difesa e concede poco e niente all’attacco degli abruzzesi.

Conson 7 È uno dei leader dei rossoblu, guida bene i movimenti della linea difensiva ed annulla completamente Pedalino in anticipo.

Pica 6+ Gara di ordinaria amministrazione per l’ex Primavera Lazio, non commette errori grossolani e si propone in sovrapposizione quando ne ha l’opportunità. Prova due conclusioni una all’8′ pt che viene bloccata e una al 40′ st che finisce alta.

Buono 6- Partita poco brillante del centrocampista rispetto alle ultime giocate. Perde troppi palloni a centrocampo e sbaglia qualche passaggio di troppo. Una giornata storta può capitare a tutti. Esce al 45′ st per Angiulli.

Lulli 7+ Altra prestazione ad alti livello del capitano rossoblu: macina chilometri in mezzo al campo, si inserisce per creare superiorità numerica e al 25′ pt trova il primo gol stagionale.

Frulla 6- L’ex Triestina gioca una partita poco convincente, si inserisce di meno rispetto al solito e rimane un po’ in ombra nella manovra di gioco. Nasce da un suo cross il gol del vantaggio. Esce al 30′ st per Amoruso.

Lisi 7 Il classe 01′ crea molti pericoli alla difesa abruzzese con molte incursioni e azioni personali. Sfiora molte volte il gol: al 37′ prova un tiro a giro sul secondo palo ed esce di poco e al 32′ st quando conclude e sfiora il palo.

Fall 7+ Prestazione generosa da parte dell’attaccante senegalese che non trova il gol ma recupera palloni importantissimi, tra cui quello che vale il gol di Lulli nel primo tempo. Fa “il lavoro sporco” in attacco servendo molte sponde per i compagni. Esce al 37′ st per Di Domenicantonio.

Cardella 7 Mette ancora una volta in mostra le sue qualità e al 42′ st mette il sigillo ai tre punti con un colpo di testa.

Amoruso 6+ Subentra a Frulla e gioca una partita più che sufficiente. Prova a trovare la prima gioia in rossoblu al 36′ st con una conclusione dal limite che finisce alta di poco.

Alboni 6+ Sostituisce Lorenzoni, disputando una gara ordinata senza concedere molto e proponendosi, delle volte, per supportare l’azione d’attacco.

Di Domenicantonio 6,5 Entra al posto di Fall e cambia gli equilibri. È lesto nel servire l’assist per il raddoppio di Cardella.

Angiulli sv Gioca gli ultimi cinque minuti di gara sostituendo Buono.

Alfonsi-Visi 7 Quarta vittoria consecutiva, la sesta da quando siedono sulla panchina rossoblu. Non era facile vincere un gara contro una squadra che chiude bene gli spazi, ma la Samb è paziente e riesce a sbloccare la gara e a blindare la vittoria nel finale. Non una bellissima partita a livello di gioco e di intensità ma quello che importa è aver dato la continuità ai risultati positivi delle ultime gare. Fase difensiva ancora una volta organizzata bene senza concedere azioni pericolose. Ora testa al Fano, altra gara insidiosa con i granata che al “Mancini” proveranno il tutto per tutto per uscire dalla zona play-out.