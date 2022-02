Note: San Benedetto del Tronto, 6° nuvoloso con una lieve pioggia. Samb in completo bianco, ospiti in tenuta rossoblu.

Angoli 5-0

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Buono, Frulla.

A disposizione: Knoflach, Alboni, Amoruso, Di Domenicantonio, Zgrablic, Angiulli, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

NERETO: Palermo, Ferrini, Scatozza, Kuqi, Reymond, Malfetta, Santangelo, Natella, Pedalino, Boito, Falzetta.

A disposizione: Diglio, Salvatori, Monaco, Balducci, Pietanesi, Montano, Antonelli, Maione, Torromino. Allenatore Federico Del Grosso.

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Ci prova subito la Samb con Lulli che prova la conclusione da fuori e viene deviata in angolo.

8′ OCCASIONE DA GOL PER LA SAMB: azione in avanti con Fall che conclude in area di rigore ma Palermo respinge. Il pallone rimane in area e alla fine, dopo una serpentina, Pica tira in porta, l’estremo difensore abruzzese blocca.

16′ Esposta una bandiera dell’Ucraina e della Pace in Curva Nord, esprimono così la propria vicinanza al popolo ucraino i sostenitori rossoblu.

21′ Ci prova ancora la formazione di Alfonsi con il tiro dal limite da parte di Buono che si spegne alto.

25′ GOL DELLA SAMB: ruba il pallone Fall e fa ripartire l’azione per i rossoblu sulla destra con Frulla che crossa in mezzo per Lisi. Il numero 24 scarica indietro per Lulli che sotto porta deposita alle spalle di Palermo, 1-0.

29′ Tiro di Fall da fuori area troppo debole, blocca Palermo.

34′ Altra conclusione poco angolata della Samb con Lisi, blocca in due tempi Palermo.

37′ SAMB VICINA AL GOL! Azione sviluppata centralmente dei rossoblu conclusa con il tiro a giro sul secondo palo da parte di Lisi ma finisce fuori di poco.

38′ Prima vera conclusione del Nereto con Malfetta che ci prova da fuori, respinge Abbrandini.

43′ Ammonito Reymond, fallo su Lulli.

45′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro, finisce il primo tempo tra Samb e Nereto. Partita un po’ spenta a livello di gioco fino ad ora, ma i rossoblu conducono grazie al gol di Lulli.

SECONDO TEMPO

2′ Ammonito Malfetta, trattenuta irregolare su Frulla.

4′ Altra conclusione ospite con Malfetta dal limite ma è troppo centrale, blocca Abbrandini.

12′ Cambio del Nereto: esce Malfetta ed entra Antonelli.

13′ Conclusione di Falzetta verso la porta rossoblu, blocca nuovamente Abbrandini.

22′ Altro cambio del Nereto: esce Natella per fare posto a Maione.

25′ Si rivede la Samb in avanti con una conclusione da fuori di Buono che finisce larga.

28′ Azione personale di Lisi in percussione che entra in area e prova la conclusione ma viene fermata dalla difesa ospite.

30 Primo cambio per la Samb: esce Frulla per Amoruso.

32′ OCCASIONE SAMB: recupera il pallone sulla destra Lorenzoni che poi va al cross in mezzo per Lisi, ma il classe 01′ colpisce male e la sfera finisce accanto al palo.

33′ Ammonito Antonelli per aver commesso fallo su Amoruso.

33′ Cambio per i rossoblu di Alfonsi: esce Lorenzoni per fare posto ad Alboni.

35′ Ancora Samb: ottimo scambio sulla destra tra Alboni e Tomas, poi sempre il croato crossa al centro dell’area per Cardella che di testa colpisce piano. Blocca Palermo.

36′ Prova la conclusione Amoruso dal limite, il pallone sibila sopra la traversa.

37′ Cambio di Alfonsi: esce Fall per Di Domenicantonio.

39′ Altro cambio degli ospiti: esce Reymond, al suo posto Balducci.

40′ Conclusione da fuori di Pica che colpisce di collo pieno il pallone, ma finisce alto.

42′ GOL DELLA SAMB: cross di Di Domenicantonio sulla destra in mezzo all’area di rigore per il colpo di testa di Cardella che deposita il pallone alle spalle di Palermo, 2-0.

45′ Cambio dei rossoblu: esce Buono e torna in campo Angiulli.

45′ Sono quattro i minuti di recupero assegnati dall’arbitro.

45+4′ Arriva il triplice fischio dell’arbitro, finisce qui la sfida tra Samb e Nereto con i rossoblu che hanno al meglio grazie ai gol di Lulli e Cardella. Tre punti importanti dopo una partita non bellissima.