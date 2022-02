Note: San Benedetto del Tronto, 6° nuvoloso con una lieve pioggia. Samb in completo bianco, ospiti in tenuta rossoblu.

Angoli 1-0

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Abbrandini, Conson, Pica, Lulli, Cardella, Fall, Lorenzoni, Tomas, Lisi, Buono, Frulla.

A disposizione: Knoflach, Alboni, Amoruso, Di Domenicantonio, Zgrablic, Angiulli, Peroni, Zanazzi, D’Agosto. Allenatore Sante Alfonsi

NERETO: Palermo, Ferrini, Scatozza, Salvatori, Reymond, Malfetta, Santangelo, Natella, Pedalino, Boito, Falzetta.

A disposizione: Diglio, Kuqi, Monaco, Balducci, Pietanesi, Montano, Antonelli, Maione, Torromino. Allenatore Federico Del Grosso.

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ Ci prova subito la Samb con Lulli che prova la conclusione da fuori e viene deviata in angolo.

8′ OCCASIONE DA GOL PER LA SAMB: azione in avanti con Fall che conclude in area di rigore ma Palermo respinge. Il pallone rimane in area e alla fine, dopo una serpentina, Pica tira in porta, l’estremo difensore abruzzese blocca.

16′ Esposta una bandiera dell’Ucraina e della Pace in Curva Nord, esprimono così la propria vicinanza al popolo ucraino i sostenitori rossoblu.