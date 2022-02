SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’associazione Fumetti Indelebili è pronta per la sua rinascita, il mondo del fumetto locale sta per riaccogliere il San Beach Comix 2022.

L’evento è previsto per sabato 2 e domenica 3 luglio. Molte le novità in programma, per ragazzi e adulti, con la speranza di vedere nuovamente le piazze e le vie di San Benedetto piene di cittadini, turisti e di appassionati.

L’associazione non si ferma, il cartello “work in progress” è stato già piazzato fuori dalla sede, per ripresentarsi con una nuova veste, completamente al passo con i tempi. Non mancherà la consueta gara cosplay che si terrà il 3 luglio. Per non parlare del concerto, il 2 luglio, della band Tafka, che presenterà il suo nuovo album e il singolo ”San Beach”, nuova sigla ufficiale della manifestazione.

Come sempre, non mancheranno esposizioni, workshop, ospiti illustri e nuovi talentii emergenti, guidati da importanti e prestigiose case editrici. Gaming e ludica tradizionale avranno anch’esse un’attenzione speciale quest’anno.

L’estensione del San Beach Comix ha ormai raggiunto la maggior parte delle vie del centro cittadino, senza tralasciare le strutture come La Palazzina Azzurra, pronte ad ospitare eventi senza precedenti.

Il 2022 è un anno di grande crescita per il cosplay, tanto che è previsto un premio speciale ed innovativo per una apposita categoria, infine, una grande sorpresa ad opera della casa editrice Tora Edizioni lascerà senza parole gli ospiti della manifestazione.

Le collaborazioni di Fumetti Indelebili non si limitano alle associazioni, quest’anno San Beach Comix darà il via a partnership anche con altre manifestazioni fumettistiche, come Varchi Comics di Montevarchi, in provincia di Arezzo, che si terrà negli stessi giorni. Uno scambio nato grazie alla grande famiglia RIFF, la Rete dei Festival del Fumetto.

Non poteva mancare l’invito dei membri dell’associazione Fumetti Indelebili: “Non perdete l’occasione di tornare per le vie del centro con noi e godere della fiera gratuita più grande e ricca delle Marche. Ringraziamo l’amministrazione comunale e l’associazione Albergatori per aver deciso di sostenerci anche questo anno e di conseguenza portare lustro alla città con un evento culturale che incarna la moderna e tradizionale nona arte. Sta tornando, siete pronti!?”.