SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nuova perturbazione atmosferica, che ha portato freddo, pioggia e vento in riviera non ha fermato i numerosi visitatori della mostra fotografica di Giuseppe e Desirèe Di Caro, inaugurata sabato 26 febbraio alla Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, dove resterà aperta ai visitatori fino al 16 marzo.

La mostra, che ha il sostegno dell’amministrazione comunale, ha come tema la donna ed è divisa in due sezioni: la parte che raccoglie le foto di Desirèe Di Caro, al primo piano della Palazzina, ha per titolo “Guardami”, ad indicare un mix tra quel pizzico di vanità intrinseco in ogni donna e il suo grido di considerazione, mentre quella che ospita, al secondo piano, le foto scattate da Giuseppe Di Caro, soprattutto in occasione dei David di Donatello, a molte dive del cinema e dello spettacolo, dalla Cardinale alla Lollobrigida, dalla Wertmuller alla Milo, per citarne solo alcune, è intitolata “Donna, favola splendida“.

Un omaggio alla donna, dunque, attraverso scatti fotografici che ritraggono tante figure femminili, sia note che meno note, cogliendone i dettagli più significativi e mettendone in luce gli aspetti spesso più semplici e naturali ma, proprio per questo, più emozionanti.

Giuseppe Di Caro, nato ad Ascoli Piceno nel 1964, vive a San Benedetto del Tronto dal 1988. Docente di fotografia e cinematografia all’Istituto d’Arte “Licini” di Ascoli Piceno, è stato per quindici anni il fotografo dei Premi David di Donatello. L’incontro con il Maestro Gian Luigi Rondi lo ha portato a conoscere i massimi rappresentanti della cultura del ‘900 italiana e internazionale.

Desirèe Di Caro, classe 1993, è nata a San Benedetto del Tronto e si è avvicinata alla fotografia sin da bambina.

Diplomata all’Istituto d’Arte “Licini” di Ascoli Piceno, si è formata alla Scuola Romana di Fotografia e ha poi accompagnato il padre come fotografa ai Premi David di Donatello per dieci anni. Dal 2018 ha incominciato a seguire il suo percorso individuale come fotografa professionista.

La mostra sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.