SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota della Ciip diffusa il 27 febbraio.

A causa del maltempo, che ha causato un guasto agli impianti enel e la conseguente interruzione della corrente elettrica, la Ciip spa ha riscontrato problemi sulle sorgenti di Capodacqua e pertanto potranno subire disservizi dovuti alla mancanza di acqua tutte le utenze allacciate direttamente alla linea adduttice: Monteprandone, Offida, Castorano, Colli, Acquaviva.

Ci scusiamo per i disagi arrecati. I tecnici sono al lavoro per cercare di garantire il normale flusso idrico in attesa che il guasto elettrico venga riparato.