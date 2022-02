TERAMO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 26 febbraio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Teramo.

In conseguenza del maltempo e della neve caduta sul territorio della provincia di Teramo dalle prime ore di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Teramo hanno effettuato oltre 10 interventi. Stamattina, poco prima delle 7:30, una squadra del Comando di Teramo è intervenuta a Cesacastina di Crognaleto, per un recuperare un minibus della Tua terminato fuori strada mentre percorreva la strada provinciale che conduce al paese.

Il veicolo, dopo essere scivolato sul leggero strato di neve accumulato sull’asfalto, ha travolto il guardrail a bordo rimanendo danneggiando nella parte anteriore sinistra. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimettere il mezzo in strada con la collaborazione con un trattore spazzaneve in transito sulla provinciale. Sul posto sono intervenuti anche i meccanici della Tua per effettuare le prime riparazioni del mezzo e consentirgli di fare rientro al deposito.

Nel primo pomeriggio una squadra del Distaccamento di Nereto è intervenuta sulla strada da Collebigliano di Civitella del Tronto verso San Giacomo, per recuperare un’autovettura di marca Kia finita fuori strada a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla neve.

Inoltre, durante la giornata, squadre di vigili del fuoco del Comando di Teramo e del Distaccamento di Roseto sono intervenute per rimuovere insegne pericolanti e per liberare diverse strade da alberi e rami caduti a causa del forte vento che ha colpito particolarmente la zona della costa teramana nel tratto compreso tra Alba Adriatica e Silvi.