SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A quasi ventiquattro ore dall’inizio della gara tra Samb e Nereto, ecco le dichiarazioni pre-partita di mister Alfonsi. Di seguito l’intervista.

Alfonsi: “Questa gara si affronta come tutte le altre, mentre prima abbiamo incontrato le prime della classe e adesso affrontiamo una squadra che sulla carta può avere dei problemi ma anche se vengono da tre pareggi consecutivi stanno facendo bene. Non dobbiamo farci trovare impreparati, loro verranno qui da noi e combatteranno su ogni pallone. Il nostro atteggiamento deve essere lo stesso delle ultime partite. Cambi della formazione? Valutiamo chi schierare la domenica mattina e c’è da affrontare il discorso under, ma vedremo quale sarà la formazione migliore per affrontare il Nereto. Situazione infermeria? Non saranno disponibili Isacco, Ferri Marini e Varga. Angiulli sarà convocato e valuteremo se schierarlo in base a quello che succede”