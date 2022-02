GROTTAMMARE – Continuano le gratificazioni per il fortunato short movie “Anna”, interamente ambientato come set di ripresa nella perla dell’adriatico nell’ estate 2021.

È di questa settimana la lieta notizia della selezione e proiezione dell’opera cineasta, nelle maggiori linee del servizio metropolitano italiano; un mezzo promozionale rivolto potenzialmente a milioni di viaggiatori internazionali, che potranno ammirare le bellezze di Grottammare, elegantemente affiancate allo spessore di un opera cinematografica sociale.

L’opera del regista Vincenzo Palazzo è stata selezionata per i circuiti monitor della viabilità metro per i prossimi mesi di tutto il 2022; un lavoro, dedicato alla tematica dell’Alzheimer, che in soli 6 mesi è entrato in nominations ed in classifica nei principali festival italiani, tra cui il celebre premio David di Donatello 2022.

“Un ulteriore attestato di stima e raking che premia il nostro coraggio di offrire sana diversificazione culturale – dichiara lo staff dell’ente policulturale “Artistic Picenum” che aggiunge – Ringraziamo tutti quelli che hanno creduto in questo progetto, in primis l’amministrazione comunale nelle figure del primo cittadino Enrico Piergallini e dell’assessore Monica Pomili”.

L’associazione grottammarese sta allestendo in questi giorni, in tutto il territorio piceno, un ampia offerta live di fine primavera, puntato sulla qualità e spaziando in numerosi campi dello star system artistico italiano.

Inoltre è prevista la partecipazione in forma Digital nella prossima e variegata rassegna comunale grottammarese “Sguardi di Donna 2022”; in queste ore l’Artistic Picenum, forte di trenta unità, sta ultimando registrazioni dedicate all’ imminente celebrazione, che omaggeranno il mondo della donna, nelle sezioni della danza, recitazione, pittura e del cinema.

Una realtà dinamica ed in fermento che punta ad offrire innovazione sostenibile, in eventi culturali premium rivolte ai nuovi gusti del follower, attente al talento giovanile del piceno, sempre protagonista e motore nella forza di un’idea del terzo settore.”