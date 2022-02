SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In vista della gara di domenica contro il Nereto, abbiamo contattato ed intervistato il direttore sportivo degli abruzzesi Franco Angelo Teodoro. Di seguito la nostra intervista.

Il Nereto arriva da tre pareggi consecutivi contro Matese, Notaresco e Tolentino subendo due gol e segnandone due. Domenica affronterete la Sambenedettese, che sta risalendo la classifica. Che partita si aspetta in generale e dai suoi giocatori? Cosa ne pensa degli avversari?

“Tre pareggi che gridano vendetta, in un caso in particolare l’ultimo con il Tolentino ci siamo sentiti defraudati, da una disattenzione veramente grave ma il calcio è anche questo. A volte i condizionamenti delle classifiche portano a fare scelte non sempre giuste. Per quanto riguarda la gara di domenica mi aspetto una gara gagliarda da parte dei ragazzi che stanno crescendo in maniera esponenziale in qualità e convinzione, ed è un ottima occasione per loro per mettere in evidenza tutte le loro capacità. Ci sentiamo onorati di giocare in un piccolo tempio del calcio, per noi è motivo di orgoglio sfidare una squadra con una storia di calcio molto importante in una città che vive per il calcio da sempre, per cui il blasone è altissimo ma anche la rosa non scherza. Ritengo la Sambenedettese una squadra molto forte per questa categoria che è partita tardi ma ha le possibilità anche di raggiungere i play-off, se continua con il rendimento attuale. Noi cercheremo naturalmente d’ impedirlo sportivamente parlando”.

Nella stagione attuale la sua squadra ha trovato un po’ di difficoltà e ha raccolto pochi punti e dista ad undici lunghezza dalla zona play-out. Secondo lei è mancato qualcosa? Se sì a cosa si riferisce? Pensa che la squadra possa risalire la classifica?

“Siamo partiti malissimo in una categoria nuova per la città, con grandi difficoltà, sebbene l’amministrazione comunale con il sindaco e il vicesindaco si siano veramente spesi tanto, il loro impegno è stato encomiabile. A noi sono successe troppe cose che hanno destabilizzato l’ambiente e certamente l’avvicendarsi continuo di calciatori e tecnici non ha aiutato a fare bene. La mancanza di un settore giovanile si è sentita oltremodo in maniera traumatica e pena l’esclusione dal campionato Juniores. La mancanza di scelte di fuoriquota per la prima squadra è stata molto condizionante”.

Questo campionato si sta rivelando equilibrato con molte squadre che si giocano i play-off e la salvezza. Che idea si è fatto su questo girone?

“È un campionato equilibrato con un livello tecnico orientato verso il basso rispetto gli anni passati, gli effetti della crisi sono stati devastanti ai fini dei reperimenti dei mezzi finanziari da parte di molte società e tra queste anche noi. Dispiace solo che abbiamo trovato le condizioni forse troppo tardi per recuperare il distacco dalle terz’ultime ma ci proveremo fino in fondo e ci crediamo”.

Nel novembre 2021 è arrivato Boito, attaccante classe 2001, che fino ad oggi sta dimostrando con i suoi gol di essere un valore aggiunto in attacco. Come siete arrivati ad ingaggiarlo? Lo seguivate da tempo? Come giudica la sua stagione fino ad oggi?

“Per quanto riguarda Boito è un ragazzo di grandi prospettive, ha ancora grandi margini di miglioramento, ma si prefigura per lui un futuro da professionista, ma posso assicurare che ci sono giovani nel gruppo altrettanto bravi che meritano attenzione. Per quanto riguarda i meriti non siamo nuovi al lancio di attaccanti: Paudice , Barlafante , Boito, tutto frutto di uno spirito di attenzione verso giovani promettenti, in questo caso pescati al sud dove ritengo che i campionati siano agonisticamente più difficili e competitivi. Per questo dobbiamo ringraziare il nostro consulente di mercato Antonio Palermo e la conoscenza dei campionati calabresi da parte del nostro team manager Gianluca Greco, nonché il vicepresidente e Antonio Palermo, direttore tecnico, e per ultimo io. La condivisione nelle scelte di dare spazio ai giovani fanno sì che possano fare la differenza rispetto ai più prezzolati e stanchi campioni del passato”.

Dopo gli esoneri di Senigagliesi e Bitetto, la panchina è stata assegnata a Del Grosso. Pensa che un allenatore come lui, che è stato calciatore ad alti livelli, possa far esprimere al meglio la squadra? Quali differenze ha notato rispetto agli altri allenatori a livello tattico e di approccio?

“Parlerò solo dell’ultimo citato perché merita davvero i complimenti, arrivato troppo presto ad allenare la categoria, ha saputo reagire alla grande trasformandosi oggi in un allenatore maturo, esperto e pronto per una grande piazza. Sta dimostrando tutte le sue capacità e i valori che sa mettere in campo, senza tralasciare la grinta che aveva da giocatore e che riesce a trasferire al gruppo che lo segue. Sta ottenendo dei risultati tangibili ogni domenica che alimentano il fuoco della speranza di raggiungere una salvezza ormai da molti considerata compromessa. Lui ci crede, io ci credo, tutti ci crediamo ancora e mi sento di dire che mister Del Grosso allenerà ad alti livelli, lo merita con tutto il cuore e il raziocinio”.