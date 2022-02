SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Porto d’Ascoli torna in campo.

Dopo i due stop consecutivi contro Chieti e Samb, la squadra del comandante Ciampelli vuole rialzare la testa; la prima occasione utile sarà domenica 27 febbraio, giorno in cui allo ‘Stadio Savini’ gli orange affronteranno il Notaresco di mister Epifani.

Decima posizione in classifica per gli abruzzesi, con 32 punti totalizzati in 21 partite. Non un periodo brillante per i rossoblù: tre sconfitte negli ultimi 4 incontri, e un gol che manca da ben 250 minuti. Risultati che non hanno però compromesso del tutto la classifica dei rossoblù, ancora distanti un solo punto dall’ultimo posto utile in zona play-off.

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Vastogirardi, l’allenatore degli abruzzesi Massimo Epifani si era deciso a rassegnare le proprie dimissioni dopo i risultati decisamente poco soddisfacenti delle ultime uscite. Nella giornata di martedì, però, dopo una riunione tra dirigenza e gruppo squadra, la società rossoblù ha deciso di respingere le dimissioni del tecnico di origini pescaresi. Di seguito la nota divulgata martedì dal club:

“La società S.n. Notaresco 2018 comunica che in data odierna, dopo una riunione tra la dirigenza ed il gruppo squadra, vengono respinte le dimissioni del tecnico Massimo Epifani rassegnate nella serata del 21 febbraio. Tale decisione è arrivata dopo una serie di attente valutazioni. Le responsabilità, infatti, sono da condividere equamente tra tutte le parti in causa interne alla società ed il gruppo squadra, nessuno escluso”.

Insomma, una situazione societaria tutt’altro che pacifica in casa Notaresco, con i punti in campo che rappresentano l’unica soluzione in gioco. Riguardo la rosa abruzzese, occhio al bomber Francesco Maio, attaccante classe ’93 a quota 11 reti in campionato, certamente il pericolo numero uno per la formazione di Ciampelli.

Probabile formazione Notaresco (4-4-2): Shiba, Belardinelli, Speranza, Lopez Petruzzi, Sorrini; Diarra, Bruno, Massarotti, Esposito, Valenti, Maio.