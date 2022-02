SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La VII Commissione in riunione.

Si è svolta quest’oggi, 25 febbraio, con modalità a distanza, la conferenza della VII Commissione – Sanità, Welfare, Servizi alla Persona, Pari Opportunità, Politiche Sociali per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Approvazione verbale seduta precedente;

2) Approvazione parziali modifiche ed integrazioni al vigente testo del Regolamento dei servizi educativi per l’infanzia comunali – Delibera di Consiglio n. 28 del 29-04-2017;

3) Varie ed eventuali.

Dopo l’approvazione verbale della seduta precedente, ha preso la parola la presidente della Commissione Aurora Bottiglieri per la trattazione del secondo punto: “Siamo qui per trattare il nuovo regolamento per i sistemi educativi 0-6 anni. Ho già discusso con Rita Tancredi di alcune cose. La consigliera Carboni penso sia colei che lo conoscesse già meglio. Parlando con Rita Tancredi mi sono informata per valutare e capire i punteggi per l’ammissione al nido; li ho guardati e mi sembra tutto corretto. Mi piacerebbe, se avremo la possibilità di fare un altro nido, avere anche orari diversi ora non applicabili per andare incontro alle famiglie i cui genitori lavorano nel pomeriggio. I nidi privati, come sappiamo, chiudono un po’ più tardi. Chissà se con l’apertura del nuovo nido (se avverrà) sia possibile una maggiore flessibilità oraria. Con l’apertura dei nidi dobbiamo andare incontro alle pari opportunità”.

La risposta di Rita Tancredi, coordinatrice pedagogica Nidi comunali e Sezione Primavera Comune di San Benedetto del Tronto: “A quel punto il regolamento dovrebbe recepire anche la tipologia centri per l’infanzia. La tipologia che lei ha esplicato risponde a pacchetti flessibili orari per cui è consona una tipologia centri per l’infanzia. Qualora ciò voglia essere attuato, nel regolamento dovrà essere inserito anche il centro per l’infanzia, poiché corrisponde ad un’altra procedura organizzatoria. Ad oggi non lo potevamo mettere in piedi, e si deve specificare che poi si trovano risorse per questa tipologia. Prossimamente nell’articolo 1 inseriremo la tipologia centro infanzia quando costruiremo il nuovo nido”.

Poi la consigliera Carboni ha precisato: “Ho letto attentamente il verbale, e ho constatato come esso vada a recepire tutti i cambiamenti e le iniziative intercorse in questi anni cinque dal 2017, quando in consiglio approvammo il vecchio regolamento. È riportata l’istituzione dei centri per bambini e famiglie per regolamentare la prossima apertura dello spazio in via Manzoni. Nell’ultimo articolo riporta anche ‘interambito’, il protocollo firmato con gli altri ambiti della provincia, per offrire la stessa formazione ai bambini di tutta la provincia”.

La consigliera Barlocci appunta: “La sua richiesta è importante Presidente. Il discorso dell’orario di chiusura è da molto tempo un po’ stringente. Non so se sia possibile studiare metodi per ampliare un po’ gli orari, sono tanti i genitori che hanno questa necessità. Il servizio dei nidi è un fiore all’occhiello”.

L’assessore alle politiche sociali Andrea Sanguigni conclude: “Come San Benedetto non garantiamo il 33% (siamo al 14%) di nidi comunali di copertura in base ai nati, un obiettivo dato a livello nazionale. Il lavoro da fare è tanto; se riusciamo a dare un servizio fattibile con le casse sarà da valutare. Sarà un aspetto da valutare. Dal Pnrr verranno finanziati quei progetti con basse percentuali di nati e nidi comunali”.