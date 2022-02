SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nell’articolo di oggi per la nostra rubrica “L’angolo del Futsal”, abbiamo intervistato il giovane Andrea Taffora, laterale dello Sporting Grottammare, squadra che attualmente si trova nel Girone E di Serie D di calcio a 5.

Puoi raccontarci quando hai iniziato la tua carriera da calciatore e in quali squadre hai giocato?

Ho iniziato nell’anno 2015-2016 con lo Sporting Grottammare dove ho giocato nella categoria Allievi ed ho continuato ad indossare questa maglia fino a quando siamo stati promossi in Serie C1. Sono passato per un anno alla Sordapicena, dove ho giocato la mia miglior stagione segnando quindici gol in diciotto partite, per poi tornare lo scorso anno allo Sporting Grottammare.

Come è stata l’esperienza alla Sordapicena? Ti sei integrato bene all’interno del gruppo squadra?

Sono stato accolto benissimo da una società molto organizzata, che mi ha dato modo di giocare e crescere tatticamente e tecnicamente. Mi sono integrato senza problemi e devo dire che è stata un’esperienza che mi ha arricchito molto, è una bella realtà.

Quest’anno ad inizio campionato eravate tra i primi posti e avete perso dei punti per strada ma nell’ultima partita siete riusciti a vincere contro LA 10 Academy. Secondo te cosa vi è mancato per continuare a lottare per i primi posti? Pensi che la squadra possa dare continuità ai risultati per assicurarsi la zona play-off?

Non credo ci sia mancato qualcosa, siamo un gruppo affiatato che va molto d’accordo e che gioca bene insieme. Penso che un calo durante la stagione possa capitare a tutti, forse ci ha messo in difficoltà il periodo che abbiamo vissuto e anche la sospensione del campionato non ha aiutato. In questo momento crediamo più di prima nel fare un’ottima stagione, la squadra è ben attrezzata e ha tutte le carte in regola per arrivare in zona play-off.

Mister Lini ha una grande carriera da giocatore alle spalle arrivando a giocare anche in Serie A con il Cesena. Come è il tuo rapporto con lui e i tuoi compagni? Senti di poterti migliorare?

Con il mister ho trovato spazio come lo hanno trovato tutti i miei compagni di squadra e il suo obiettivo è di far crescere ogni singolo giocatore. Credo di avere una delle più grandi fortune che mi siano mai capitate, dato che nel Piceno è uno dei pochi ad essere così preparato nel giocare e nel comunicare questo sport a trecentosessanta gradi. Mi ha già allenato con gli Allievi dello Sporting Grottammare e adesso ci ritroviamo per la seconda volta, se sono qui è solo grazie a lui. Faccio parte di un gruppo fantastico, che oltre a saper giocare sono anche bravissime persone, non potevo chiedere di meglio.

Nella prossima gara incontrerete il San Benedetto City, che nella gara di andata avete battuto per 7-3. Ultimamente i rossoblu si sono risollevati dopo il cambio di allenatore e hanno raggiunto metà classifica. Che partita ti aspetti?

Sarà una partita diversa dall’andata. Questo è uno sport che non consente di avere cali di concentrazione ed il risultato si può ribaltare in pochissimo tempo. Loro hanno aggiunto vari membri alla loro rosa rinforzandosi in tutti i reparti. Credo che sarà una partita equilibrata.