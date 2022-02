SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa mercoledì 23 febbraio la sedicesima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Vittoria in trasferta per San Benedetto contro Amatrice C5 per 3-7, decisivi per la formazione di Michetti i seguenti marcatori: Bastianelli e le doppiette di Castelli, De Carolis e Palanca. I rossoblu salgono a quota 18 punti a tre distanze dalla zona play-off.

Successo casalingo per Sporting Grottammare contro LA 10 Academy per 4-1. Per la formazione di Lini a segno: Fioravanti e Poggi tripletta. Con questa vittoria i grottammaresi si portano a 21 punti e tornano in zona play-off.

Brutta sconfitta, invece, per Sordapicena contro Futsal Vire per 2-14. Per la formazione di Merlini marcano Ciabarra e Santori Andrea. Con questa sconfitta la squadra sambenedettese rimane all’ultimo posto a 0 punti.