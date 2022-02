SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra seduta di allenamento per i rossoblu al Samba Village, in vista della gara casalinga contro il Nereto domenica 27 febbraio alle 14:30. Inoltre dopo la seduta odierna è stato intervistato il centrocampista classe 03′ Alessio Amoruso. Di seguito le sue dichiarazioni.

Amoruso: “Sono qui dall’inizio e la prima cosa che mi ha colpito è che si respira aria di professionismo, dalla società che non ci fa mancare nulla al calore del pubblico che ci sostiene. Il ruolo che preferisco e la mezz’ala, mi faccio trovare pronto ad ogni allenamento e sono a completa disposizione dei mister, quindi della Samb. Nereto? La stiamo preparando come ogni partita, dobbiamo uscire dalla situazione in cui ci troviamo prima di pensare ad altro. Siamo concentrati e non vediamo l’ora che arrivi domenica per dimostrare sempre di più, non vogliamo mai mollare”.