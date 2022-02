Dal tabloid in edicola

Segreto di stato? Sta veramente assumendo contorni comici, per non dire grotteschi, la vicenda del rifacimento del manto erboso del Riviera delle Palme, per il quale la Power Grass ha chiesto il pagamento al Comune di San Benedetto del Tronto in qualità di proprietario del terreno di gioco.

La vicenda diventata pi di un segreto di Stato, quanto tutto farebbe pensare ad un ‘semplice’ errore che diventa per una gravissima dimenticanza perchè i danni equivalenti a circa 400 mila euro andrebbero a carico dei cittadini sambenedettesi. Lo dico perchè, come ben spiegato in trasmissione, non dovrebbe trattarsi di qualcosa di cos grave da permetterne la secretazione.

Una questione che tutti i candidati sindaci hanno rinfacciato alla giunta Piunti che, magari, qualche voto lo ha perso anche per questo motivo, a vantaggio dei quattro concorrenti alla poltrona di sindaco e viceversa.

Tutta la città si aspettava, di conseguenza, che una volta spodestato Piunti, il ‘gran’ segreto sarebbe stato svelato il giorno dopo. Da qui il mio intervento in trasmissione: “Siamo alle comiche”. ‘Punto. E a capo’ a ndr in onda stasera alle 18,30 su Rivieraoggi.it.