SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata di giovedì 24 febbraio, i Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima hanno adottato un atto, valente per tutti i territori comunali coinvolti, che disciplina il periodo entro il quale sarà consentito lo svolgimento dell’esercizio delle attività commerciali e turistiche in forma stagionale.

L’adozione è avvenuta durante una conferenza stampa tenutasi il 24 febbraio nella Sala Consiliare del Municipio di San Benedetto del Tronto, alla quale hanno preso parte il sindaco Antonio Spazzafumo e l’assessore alle attività produttive e ideatrice dell’iniziativa Laura Camaioni per San Benedetto, l’assessore al turismo Lorenzo Rossi per Grottammare, il sindaco Alessio Piersimoni e il vicesindaco e assessore alle attività produttive Lucio Spina per Cupra Marittima.

Nei tre Comuni la stagione turistica 2022 partirà il 26 marzo quando potranno aprire le attività stagionali di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Chalet e le altre attività stagionali potranno restare aperte fino al 25 novembre.

Dal 1° aprile invece via libera alle attività stagionali connesse alle autorizzazioni e concessioni per il commercio su aree pubbliche che potranno restare aperte fino al 30 settembre.

Presentando l’iniziativa, l’assessore alle attività produttive di San Benedetto Laura Camaioni ha spiegato che l’idea di far partite la stagione estiva 2022 in contemporanea è nata dalla volontà di dare le stesse opportunità alla miriade di attività stagionali che operano nei tre Comuni della Riviera delle Palme e che attendono con impazienza di poter ricominciare a lavorare dopo tanti mesi di difficoltà.

“Si tratta di un passo piccolo – ha detto Camaioni – ma importantissimo per creare armonia tra l’attività dei Comuni della Riviera delle Palme. L’ordinanza introduce inoltre un’altra novità: l’estensione di un mese, rispetto agli anni passati, del periodo per l’esercizio delle attività stagionali di somministrazione”.