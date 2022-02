SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poche ore fa di oggi, 24 febbraio, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del Bollettino di Criticità idrogeologica Regionale e dell’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse, emessi in mattinata dal Centro Funzionale Regionale, ha emesso un nuovo Messaggio di Allertamento per Criticità Idrogeologiche di livello Giallo e per Vento su tutte le Marche oltrechè per mareggiate sulle zone di allertamento 2, 4 e 6, a partire dalle 12 fino alle 24 di domani, venerdì 25 febbraio.

Per domani l’Avviso di condizioni meteo avverse del Centro Funzionale indica che il rapido transito di un fronte freddo determinerà dal tardo pomeriggio un rafforzo dei venti nord-orientali in particolare lungo la fascia costiera, con conseguente aumento del moto ondoso e possibilità di mareggiate.

Il vento avrà provenienza da Nord-Est con raffiche fino a burrasca forte lungo la costa e nelle zone collinari e fino a tempesta in montagna.

Per le precipitazioni il bollettino meteorologico del Centro Funzionale indica che nella seconda parte della giornata di domani si avranno dapprima deboli piovaschi sparsi che saranno possibili nel settore settentrionale della regione, poi, dalla serata precipitazioni diffuse, saranno anche a carattere di rovescio nei settori centro-settentrionali della regione e sparse altrove, con limite delle nevicate in repentino calo da 1400m fino a 500m-600m in nottata.