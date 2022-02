Il Circolo dei Sambenedettesi compie cinquant’anni, l’omaggio al pittore Armando Marchegiani

In occasione del cinquantesimo anniversario dalla sua fondazione il Circolo dei Sambenedettesi omaggia il pittore Armando Marchegiani con un appuntamento previsto per martedì 7 dicembre alle ore 17.30 presso l'aula consiliare del Comune. Un festeggiamento importante per il territorio.

di Antonio Parroni