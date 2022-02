SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prosegue con un altro grande ospite la rassegna “Incontri con l’autore”, curata da Mimmo Minuto.

Il giornalista Gianluca Di Marzio presenterà il libro “Almanacco 2021/2022 del Grand Hotel Calciomercato” domenica 27 febbraio ore 18 all’Harena via degli Oleandri . Dialogherà con il giornalista Benedetto Marinangeli.

Gianluca di Marzio nasce a Castellammare di Stabia in una famiglia votata già al calcio: suo padre Gianni di Marzio infatti è stato un allenatore di Serie A, venuto a mancare il 22 gennaio 2022. A causa del lavoro del padre che cambia spesso squadra, la famiglia è costretta a spostarsi di città in città: Lecce, Cosenza ecc. Gianluca non si perde d’animo e dopo aver conseguito il diploma si trasferisce a Padova per frequentare la facoltà di Giurisprudenza. Su laurea a Teramo, in Abruzzo, dopo essersi spostato per continuare gli studi. Il calcio tuttavia ha sempre un posto prioritario nella vita di Gianluca: oltre alla passione trasmessa dal padre mentre studia comincia ad avvicinarsi al mondo dei giornali e della tv per curare delle rubriche sportive.

La sua carriera inizia a vent’anni nella redazione del giornale locale Padova Sport. La vera occasione però arriva poco dopo e, come leggiamo sul suo sito ufficiale, quando: “Triveneta mi affida una trasmissione al lunedì sera, la chiamiamo Goal Time, mi ritrovo a condurre con i capelli lunghi e il pizzetto, la sera dell’esordio mi tremava la voce con ospiti Paolo Rossi e Alexi Lalas, l’americano del Padova che suonò in diretta con la chitarra”.

La sua carriera prosegue sempre nella città di Padova ma in un altro canale locale: Telenuovo. Qui inizia la sua carriera come commentatore sportivo delle partite giocate dal Padova stesso e come inviato della sezione calcio nel tg per le varie telecronache e riassunti. La domenica comincia a fare il corrispondente da Padova per Tele + e Stream, le primissime tv a pagamento che evolveranno negli anni in Sky. Un bel giorno però arriva la chiamata di Massimo Corcione il direttore di Sky che gli propone di mollare tutto, trasferirsi a Milano e mettersi in gioco a Sky.

“Grand Hotel Calciomercato” è composto da 23 capitoli, poco meno di 300 pagine, tantissimi racconti, storie, retroscena, aneddoti.

Libro che ci porta dentro il mondo del calciomercato da una porticina nascosta, in modo da osservare questa realtà fatta di giocatori che passano da una squadra a un’altra con gli occhi curiosi di chi vuole sapere tutto e di più sull’argomento. Soldi, promesse rispettate e patti non mantenuti, trasferimenti che diventano affari di stato e coinvolgono banche nazionali e presidenti del consiglio. Ma non solo.

Di seguito la locandina con tutte le info: