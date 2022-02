SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seduta del mercoledì che inizia come di consueto in palestra con esercizi specifici di posture e per il core stability. Poi squadra in campo per l’attivazione coordinativa e preventiva. Rossoblù poi divisi in gruppi per lavoro di tattica e di forza.

Prima della partitella finale, sviluppo dinamico con esercizi di agilità e tiri in porta. Di seguito l’intervista all’esterno Alessandro Peroni.

Peroni: “Segnare il primo gol in rossoblù è stata un’emozione dopo il gol che ho sbagliato contro il Trastevere, sono contento perché è valsa una vittoria importante che ci ha dato continuità di risultato e ci fa continuare a lavorare sulla direzione che vogliamo. Nereto? È una squadra che deve salvarsi ma non dobbiamo guardare la classifica e continuare a lavorare duramente per arrivare pronti a domenica. Nel mercato invernale sono arrivati due difensori e due attaccanti esperti, in campo cerchiamo di rimediare all’errore del compagno. Siamo un gruppo vero rispetto a qualche mese fa. La mia esperienza a San Benedetto? Mi trovo bene in questa città e come se mi sentissi a casa, i tifosi ci sono sempre vicini e la società non ci fa mancare nulla quindi dobbiamo continuare su questa strada per toglierci parecchie soddisfazioni”.