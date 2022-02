OSTIA – Francesco Mininni della Checkmat International di San Benedetto ha conquistato il terzo posto al campionato europeo di brazilian jiu jitsu, svoltosi al centro olimpico PalaPellicone di Ostia,

«Dopo tanti anni nei quali il titolo continentale veniva assegnato a Lisbona – ha detto l’atleta pugliese che risiede ad Alba Adriatica – non potevo mancare e ci tenevo a fare bene in casa. Anche nell’ultima edizione nel 2020 avevo conquistato la medaglia di bronzo, ma questa volta mi sono fermato in semifinale contro un avversario russo che conosco benissimo e che avevo già battuto altre volte. Purtroppo, in questa occasione per un soffio mi ha superato e devo accontentarmi di questo bronzo con la certezza che tornerò di nuovo e farò meglio. Questa volta forse non era la mia giornata perfetta, ho fatto cinque lotte durissime con avversari agguerriti provenienti da tutto il mondo, lo sport serve a rimanere sempre con i piedi per terra e organizzare la mente per preparare i prossimi impegni. Ringrazio Dio – ha concluso Mininni – per darmi la forza e per darmi gli stimoli alle sfide che mi mette sul cammino, la mia famiglia che mi supporta e sopporta in tutto e l’intero mio team composto dai maestri Rodrigo Silva e Juninho Crivellari, dal preparatore atletico Mattia Gargano, dal fisioterapista Gianni Gialluisi, dal personal trainer Matteo Pagani e dai manager Giacomo Tronelli e Pasquale Giancaspro che fanno un lavoro di squadra quotidiano fantastico».