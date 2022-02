CUPRA MARITTIMA – Nuovi film in programmazione al cinema Margherita di Cupra Marittima. Dopo il grande successo di “Assassinio sull’Orient-Express” del 2017, un altro film di Kenneth Branagh tratto dal romanzo di Agatha Christie: “Assassinio sul Nilo”, film di grande stile e fedele al libro. Su una nave da crociera che attraversa il Nilo, la ricca ereditiera Linette Ridgeway (Gal Gadot), trascorre la luna di miele con il marito Simon Doyle (Armie Hammer), che ha soffiato qualche settimana prima alla sua migliore amica Jacqueline de Bellefort (Emma Makey). Sul battello c’è un gruppo di altri personaggi tra cui Poirot (interpretato dallo stesso Branagh) e il suo braccio destro Bouc (Tom Bateman), accompagnato dalla madre (Annette Bening). Improvvisamente Jacqueline fa irruzione sull’imbarcazione e la mattina dopo Linette viene trovata morta. Ma è stata la sua ex-amica ad ucciderla?

Proseguono, inoltre, le proiezioni del film “Ennio” di Giuseppe Tornatore, un omaggio al cinema e alla grandezza di un artista che ha dedicato a quest’arte tutta la sua vita, regalandoci opere conosciute in tutto il mondo, con le sue 500 colonne sonore, oltre ad album di musica sinfonica.

Grazie alla Cineteca di Bologna, che ne ha curato i restauri, tornano sul grande schermo tutti i 13 film di Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario della sua nascita. Film che hanno scosso le coscienze e rivoluzionato il modo di fare cinema in Italia e non solo e che il cinema Margherita ha inserito nella sua programmazione con la rassegna “Pasolini 100”, che gli renderà omaggio a partire da lunedì 28 febbraio, in cui verrà proiettato in anteprima il suo primo film, “Accattone“, del 1961, poi in uscita nazionale martedì 1 marzo.

La programmazione dal 24 febbraio al 1 marzo: