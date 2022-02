SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella riunione tenutasi martedì 22 febbraio, la Giunta comunale ha deliberato la partecipazione del Comune di San Benedetto del Tronto ai prossimi bandi emanati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Pnrr con sette diversi progetti dedicati all’edilizia scolastica, ciascuno inserito nell’appropriata linea di finanziamento.

All’interno del piano per gli asili nido e le scuole d’infanzia, sono tre i progetti approvati dalla Giunta: la costruzione di due nuovi asili nido, uno in via Alfortville e uno in via Togliatti, e l’ampliamento della scuola d’infanzia “Marchegiani”. Per le nuove strutture sono stati richiesti fondi per 2,4 milioni di euro per la struttura di via Alfortville e 1,584 milioni per quella di via Togliatti. 385 mila euro invece il costo dei lavori per la scuola “Marchegiani”.

Sono invece due i progetti di riqualificazione proposti nell’ambito dei piani dedicati alle strutture che svolgono servizi scolastici a tempo pieno: uno interessa il piano terra della scuola “Caselli” di via Moretti, dove la previsione di spesa è di 620 mila euro; l’altro riguarda il polo “tempo pieno” nell’area di via Togliatti e facente capo alla scuola “Curzi”, per il quale è stimato un costo di 1,1 milioni di euro.

Infine, altri due progetti sono stati candidati a beneficiare delle risorse previste le infrastrutture dedicate all’attività sportiva nelle scuole: uno spazio all’aperto in piazza Dalla Chiesa per la scuola “Curzi” del costo complessivo di 165 mila euro e un intervento di efficientamento energetico della palestra della scuola “Caselli” il cui costo è indicato in 710 mila euro.

