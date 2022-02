PORTO SAN GIORGIO – Grande soddisfazione per la Iplex-Offerte Villaggi.com che nell’ultima gara casalinga disputata al PalaSavelli di Porto San Giorgio ha conquistato il primo punto stagionale, sfiorando anche la vittoria piena contro la Gordon 1956 Montegranaro nel campionato di serie C femminile.

Dopo aver vinto il primo set, giocando un’ottima pallavolo, le rossoblù di Daniele Capriotti e Attilio Ruggieri hanno subito il ritorno delle veregrensi, ma sono state molto brave a riportarsi subito in vantaggio, dimostrando così (nella prima partita ufficiale dopo oltre due mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria) di essere in ottima forma e di proseguire nel percorso di crescita, mirato anche a fare bene nei campionati giovanili ai quali questo gruppo di giovanissime atlete sta partecipando. Il quarto set è stato molto combattuto, con Catalini e compagne sempre vicinissime alle avversarie, che non volevano lasciare l’intera posta alla squadra rossoblù. Vinto per un soffio il parziale, le ospiti conquistavano in maniera più agevole il tie-break e la vittoria finale.

«C’è soddisfazione tra di noi – ha detto l’allenatore Capriotti – e la loro contentezza per questo risultato ci ripaga del tanto lavoro che svolgiamo insieme a loro. Sono state brave a sfruttare le occasioni che l’avversario ci ha concesso e a tenerlo sempre sotto tiro. Questo è un gruppo che sta sempre sul pezzo, che si allena moltissimo e che in palestra dà sempre il massimo, peccato che non siano riuscite in questa partita a tenere il focus sulla vittoria. La crescita continua e questo è per noi il dato più importante».

Questa la formazione della Iplex-Offerte Villaggi.com che è scesa in campo contro Montegranaro: Iommi, Massi, Torresi, Fontana, Macchini, Carloni, Scagnoli, Mastrilli, Pediconi (L), Orsili, Bastiani, Catalini. All.: Capriotti-Ruggieri. Dopo questa partita le rossoblù sono state impegnate nel recupero infrasettimanale sul campo di Filottrano, dove la squadra di casa ha prevalso per 3-0. Nel prossimo turno le rossoblù (che devono recuperare ancora una partita) saranno di scena sabato a San Benedetto sul campo della Farmacia Amadio Riviera Samb Volley.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.