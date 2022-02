Pronti per continuare il viaggio con i due amici de Il Narrante , tra mari e monti, o come dicono loro, tra Mario Monti-

In questo appuntamento con “Il Narrante Racconta” sulla nostra web tv, Giammarco Scacchia e Riccardo Mancini rivivono tre luoghi storici del passatempo Sambenedettese. Dopo una dedica al mare presso le rive della Sentina, i due “narranti” passano per l’Arena Sirena, per il Pino Bar per arrivare alla Sotterranea.