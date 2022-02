Dal Numero 1243 dell’8 FEBBRAIO 2022

Sabato 12 febbraio è in programma il Consiglio Comunale con 17 punti all’ordine del giorno. Quali saranno a suo avviso i più importanti?

“Il Consiglio comunale sarà molto ricco, speriamo abbia tempi più accettabili del passato, ma la vedo dura perchè sono molte le cose poste all’attenzione della maggioranza: a partire dalle 4 interrogazioni dei consiglieri di opposizione, le comunicazioni del presidente e, il punto più importante, l’esposizione da parte del Sindaco del programma di mandato. Nelle linee programmatiche vi è a tutti gli effetti ciò che abbiamo sostenuto in campagna elettorale, nè più nè meno”.

“IL PATTO DEI SINDACI VA’ NELL’OTTICA DI CITTA’ TERRITORIO. SAN BENEDETTO SARà COMUNE GUIDA”

“Per quanto mi riguarda ci sono due punti all’ordine del giorno che presenterò. Il primo, concerne l’adesione alla Stazione Unica Appaltante, che oltre ad essere obbligatorio per legge, ci permette di snellire le mansioni degli uffici. Mentre negli anni passati si faceva riferimento ad Ascoli, la novità è che ci rivolgeremo alla Stazione di Fermo, che ha delle referenze ottime. Lo testimoniano i 66 comuni che vi hanno aderito, di cui 26 della nostra provincia. L’altro punto riguarda il Patto dei Sindaci sulle politiche ambientali ed energetiche, volte all’attuazione del programma europeo sulla neutralità climatica, per evitare il surriscaldamento del pianeta. Dal 2011 ad oggi abbiamo fatto diverse delibere in questa direzione, ma da quest’anno San Benedetto diventa capofila di un gruppo più esteso che comprende Grottammare, Cupra e Monteprandone. Il piano d’azione sarà regolato dall’Agenda europea ed il nostro compito sarà attuarlo insieme, in qualità di comune guida”.

E’ un primo step per la famosa città territorio?

“Tutti i tentativi che in passato sono andati nell’ottica della fusione dei comuni, sono falliti. Oggi la situazione è diversa perchè alcuni finanziamenti del Pnrr potranno essere acquisiti solo se si è uniti ad altri comuni, quindi conviene molto. Noi dovremmo entrare in quella logica. I politici si dicono tutti favorevoli ma, nella pratica, i fatti lo smentiscono. Una fusione, permetterebbe di risparmiare molte risorse che potrebbero essere investite nei servizi per i cittadini. Se resterà un sogno? I cambiamenti culturali sono sempre difficili e devono essere accompagnati da numerosi passaggi istituzionali. Personalmente siamo d’accordo sulla Città Grande, ma nei fatti bisogna dialogare e condividere idee”.

“L’OPPOSIZIONE DEVE ESSERE COLLABORATIVA. CANDUCCI PARLA PRIMA DI CONOSCERE I FATTI”

Come sono i rapporti con l’opposizione?

“L’opposizione fa il mestiere suo, altrimenti sarebbe maggioranza. E’ improntata sul rispetto reciproco e sul dialogo. Io la ascolto sempre, a volte addirittura la anticipo. Spero sempre di più in un’opposizione collaborativa, che magari eviti di perdere tempo, presentando mozioni per una lampadina”.

Canducci dice che aspetterà un anno e mezzo prima di parlare, lo sta facendo?

“A dire il vero non sembra proprio che stia aspettando, anzi ha iniziato prima di tutti ad attaccare. E’ un errore, perchè bisogna parlare quando si conoscono i fatti. Se andate a riprendere le mie mozioni di quando ero all’opposizione, a fianco alle criticità ho sempre evidenziato le proposte. Non a caso, molte cose sono state attuate. Penso ai capannoni di Carnevale, che si trovavano al Ballarin, in cui l’amministrazione intervenne in ritardo. Ecco, io credo che l’opposizione abbia un ruolo importantissimo, ma deve essere propositivo”.

Con l’opposizione di centrodestra invece?

“Ad oggi si è vista in modo leggero. C’è stata la mozione di Marinangeli sul porto, in cui ha semplicemente descritto la situazione che il sindaco precedente ha lasciato e sulla quale noi stiamo intervenendo, a partire dalla scalinata che era fatiscente. Io mi preoccupo più dei rifiuti, ad oggi ci sono due cassoni che si riempiono in modo spropositato. Io introdurrei un controllo di questi rifiuti oppure la raccolta differenziata, un vigile solo non basta. Stesso discorso per il polistirolo, capisco l’esigenza dei commercianti, ma sarebbe meglio utilizzare delle cassette biodegradabili”.

“OPERATORI PICCOLA PESCA? STIAMO ANDANDO NELLA LORO DIREZIONE, CHI DICE IL CONTRARIO SBAGLIA”

Visto che ha appena citato la zona del porto, cosa pensa riguardo la protesta degli operatori della piccola pesca? Si può dare loro il diritto di premialità nel nuovo villaggio?

“Noi siamo per i diritti. Nel bando per il nuovo villaggio abbiamo inserito requisiti ben chiari, che tutelano chi opera lì da molto tempo. Nel primo punto si legge che bisogna essere un operatore della piccola pesca iscritto alla Camera di Commercio. Se non lo si è, non si può nemmeno usufruire del magazzino. Secondo punto, bisogna essere in possesso di una barca ed avere tutte le licenze. Canducci dice che non stiamo andando nella direzione degli operatori? Forse dimentica che nel 2015, con la giunta Gaspari, rinunciò a costruire i casotti, che attualmente sono nell’area dell’Autorità Portuale il cui prezzo minimo è di 2600 euro. Se 8 manufatti si trovano nella zona demaniale, dove il costo lo stabilisce il Comune, il merito è di Piunti, per quanto si possa criticarlo”.

A proposito dell’ex sindaco Piunti, che situazione avete trovato quando vi siete insediati?

“La panoramica non era idilliaca, c’era carenza di personale da tutte le parti ed un arretrato di pratiche urbanistiche considerevole. Alcune scelte sono state sinceramente incomprensibili. Ciò che noi abbiamo fatto, è stato potenziare immediatamente gli uffici nevralgici come lavori pubblici, anagrafe, ragioneria e vigili urbani. L’organizzazione parte dagli uomini, non ci possiamo permettere mancanze di personale, anche per non perdere i fondi del Pnrr. Piunti ha messo mano 3 volte alla macchina amministrativa, ma l’ha sempre riorganizzata male. C’erano arretrati ovunque”.

“SECRETARE IL CONSIGLIO COMUNALE SULLO STADIO? DECISIONE INSPIEGABILE”

Sabato la consigliera Barlocci presenterà una mozione riguardo alla pubblicazione dei documenti della Commissione consiliare d’indagine sulla vicenda della gestione dello Stadio “Riviera delle Palme”. Ma facciamo un passo indietro: come mai fu secretato?

“Sinceramente non l’ho capito, non ci fu nemmeno una votazione. Forse Piunti lo impose dall’alto? Faccio fatica a comprendere le questioni che richiedevano la secretazione, la quale è parsa quasi una dichiarazione di colpevolezza agli occhi dell’opinione pubblica. Il consiglio comunale, a differenza delle commissioni, è la casa della città e dovrebbe essere la cosa più trasparente che ci sia. Nelle cause c’è la possibilità di accedere agli atti quindi non esistono segreti. In questo modo si è dato adito a voci e chiacchiere che si potevano evitare, a maggior ragione se si tratta di una struttura come lo stadio, per la quale il Comune ha speso, nell’ultimo lustro, oltre 1 milione e 200 mila euro”.

“BALLARIN? CI VEDO UN PARCO A SERVIZIO DEI CITTADINI”

Quant’è lontana la realizzazione del terzo braccio del porto e a che punto è la situazione Ballarin?

“Forse non ci si rende conto dell’impatto che avrebbe il terzo braccio sul territorio. Ben venga la proposta di Canducci sui carburanti ecosostenibili, ma io per ora mi accontenterei che la nuova cassa di colmata venga fatta sulla banchina. Sul Ballarin mi ci sono soffermato, alla luce del finanziamento di 2 milioni e 400 mila euro intercettato dal Comune. Questi soldi serviranno per abbattere la zona Nord e distinti e per rimodulare l’area Sud. L’idea è di farci un parco pubblico, in sintonia col progetto del comitato di Marcozzi, affinchè sia un’area a servizio della città, anche per i concerti”.

“OSPEDALI: A DESTRA C’E’ MOLTA CONFUSIONE E POCA CHIAREZZA”

Baiocchi, del comitato “Salviamo il Madonna del Soccorso”, ha dichiarato che vi state facendo condizionare da Urbinati. E’ vero?

“Personalmente ascolto i pareri di tutti, poi decido con la testa mia. Con Urbinati condivido un percorso politico che dura da 12 anni. Sono stato uno dei firmatari della mozione Piunti nel 2019, in cui si prevedeva di ripristinare i servizi del Madonna del Soccorso. Ora si parla di un primo livello distribuito su due plessi, ma non è una novità, è semplicemente l’Area Vasta attuale. A destra vedo molta confusione e poca trasparenza: quando Acquaroli ha sposato il piano sanitario di Ceriscioli del 4 febbraio 2020, avrebbe dovuto dirlo chiaramente. Prima di parlare di ospedali divisi su due plessi, dobbiamo preoccuparci che essi funzionino ed abbiano il personale adatto”.

E se invece a destra le idee le avessero chiare eccome? Ovvero che l’ospedale di primo livello c’è già ed è ad Ascoli?

“Ad Ascoli non fanno i conti coi bacini di utenza. L’ospedale bisogna farlo dove ci sono le persone”.

Appunto per questo a metà strada accontenterebbe tutti. Preso atto che a San Benedetto non si può fare, meglio averlo a Pagliare che ad Ascoli, non crede?

“Il problema non è Monteprandone o Spinetoli, bensì è avere le idee chiare e dire la verità. Chiediamoci in primis se siamo d’accordo sull’ospedale nuovo di primo livello. Sulla base della nostra mozione del 2019, la risposta è si. Certo è che non si può costruire ad Arquata”.

“LA POLITICA E’ PASSIONE. SONO FELICE DI ESSERE A SERVIZIO DEI CITTADINI”

In chiusura, ci dica un po’ di lei. Come riesce a conciliare l’attività politica con la vita di tutti i giorni?

“Fortunatamente i miei figli sono già grandi, due sono medici e l’altra è infermiera, tutti fuori San Benedetto. La politica lascia davvero poco tempo alle altre attività, specialmente se si vuole praticarla come intendo io, cioè con passione e dedizione. Amministrare è molto complicato, ma sono contento di questo impegno, che considero un servizio. Curiosità su di me? Da giovane sono stato arbitro di calcio, fino alla Promozione. Il mio idolo da ragazzo era Gianni Rivera, che mi ha indotto a tifare Milan”.

Un consiglio ad un giovane aspirante politico?

“Invito tutti a fare politica. Come diceva Paolo Sesto, essa non è un lavoro, ma una vocazione, quindi gli consiglierei di partecipare ed essere attivo, avendo al contempo anche una propria vita”.

A CURA DI ANTONIO DI SALVATORE

