Proseguendo nel tentativo di dare alla città di San Benedetto e alla costa picena tutta un fattivo contributo affinchè le varie promesse in atto vengano mantenute, aggiungiamo queste pagine che mettiamo a disposizione anche di chi naviga poco e malvolentieri su internet, annunciandone i contenuti nelle locandine poste davanti alle edicole.

è nostro desiderio e intento infatti a ridare al basso Piceno in un modo e a… quello alto in un altro un equilibrio che nei primi 50 anni del novecento hanno visto il capoluogo di provincia avere diritti maggiori e anche meritati mentre dagli sessanta in poi, sia per la morfologia dei nostri luoghi, sia perchè la tendenza a spostare tutto o quasi verso il mare è stata naturale, nel senso che nessuno l’ha forzata. Purtroppo da noi tutto sta arrivando in ritardo e lo squilibrio tra Ascoli Piceno (vedasi Rimini e Cesena diventate Provincia per diritti, come i nostri acquisiti) e la costa resta intatto. Chi lo ritiene campalismo ci gioca sopra. Vedasi Guido Castelli che parla, parla ma mai si pente delle sue frasi strumentali (vedasi Azienda ospedaliera e due ospedali di primo livello nel Piceno) utili solo scopi elettorali personali e della sua brigata ascolana.

Certamente più colpa della politica sambenedettese che della loro forza. L’intervista appena fatta a Paolo Canducci e quella di Bruno Gabrielli mi fa pensare che qualcosa sta cambiando. Spero di non sbagliarmi. E mi auguro che si debba ricorrere ad uno scontro frontale per dividere la provincia somiglianza di Cesena-Forlì ad esempio.

“Un corretto funzionamento del consiglio comunale prevede una buona opposizione, che ha il dovere di esercitare il controllo e suggerire un indirizzo, sempre che la maggioranza abbia le orecchie per ascoltare. Noi siamo stati chiari sin dal primo giorno: in campagna elettorale abbiamo appoggiato Spazzafumo come coalizione, ma poi tra i banchi del Municipio dobbiamo fare un’opposizione seria. Teniamo comunque conto dei tempi tecnici e del fatto che è un neofita della politica, anche se ha dei compagni molto navigati e con una lunga esperienza: penso a Gabrielli, De Vecchis, Eldo Fanini, Domenico Pellei. Una città come San Benedetto ha bisogno di approcci professionali, non ci si può improvvisare sindaco. Daremo loro il tempo per iniziare a lavorare, poi valuteremo i risultati”.

“IL P.N.R.R. E’ UNA RISORSA, MA SENZA PROGETTI SI RISCHIA DI PERDERLO”

“Quando mi chiedevano cosa avrei fatto nei primi 100 giorni di mandato, qualora fossi stato eletto, ho risposto sempre che la cosa fondamentale sarebbe stata riattivare la macchina amministrativa nei settori chiave, che Piunti ha azzerato. Lavori pubblici, edilizia privata, cultura e sport sono stati fermi negli ultimi 5 anni e devono rimettersi in moto, anche alla luce dei fondi del Pnrr che arriveranno in base al numero degli abitanti. Come saranno distribuiti i fondi? A livello nazionale, ad oggi, ci hanno stanziato 24 miliardi dei 210 previsti, poi nel tempo ne arriveranno altri che lo Stato darà ai comuni in base agli obiettivi raggiunti. Tali progetti, però, devono seguire la linea di sviluppo del bando, oltre a dover rispettare determinate scadenze. Pertanto, se non si ha una macchina amministrativa controllata, il rischio è di dover restituire i finanziamenti del Pnrr. Mi auguro che il sindaco abbia tutto ciò sotto controllo”.

“SENTINA, LUNGOMARE, ALBULA NON E’ POSSIBILE IMPIEGARE CINQUE ANNI PER UN MARCIAPIEDE”

Esempi concreti di progetti fermi con finanziamenti stanziati, sono sotto gli occhi di tutti. Il cantiere del centro di educazione ambientale, pressop la torre del porto della Sentina, è stato approvato, ma l’erba è alta come una persona. Questo denota come l’ufficio sia stato riorganizzato male da Piunti. Altro esempio emblematico, è la pista ciclabile sull’Albula, finanziata da noi nel 2016 e finita soltanto la settimana scorsa. Infine, il più eclatante, il lungomare. Il progetto iniziale era di fare gli affacci sulle spiagge libere e riqualificare l’ex Camping, invece ci si è limitati a rifare il marciapiede. E’ possibile che per rifare un marciapiede ci vogliano 5 anni? Qualcosa non ha funzionato, in Cina avrebbero costruito una città”.

“PICCOLA PESCA, UN DIRITTO DI PREMIALITA’ PER IL NUOVO VILLAGGIO, VA CONCESSO. FAREMO UNA MOZIONE”

“Nella risposta alla nostra interrogazione sulla piccola pesca, l’assessore Capriotti ed il sindaco Spazzafumo hanno dimostrato la volontà di andare incontro alle istanze degli operatori, garantendo loro un sereno passaggio nel nuovo villaggio. Nei fatti, però, non stanno andando in quella direzione, nel prossimo consiglio comunale io e Marchegiani presenteremo una mozione. Gli accordi che le amministrazioni precedenti avevano stipulato con i pescatori erano chiari, ora non si può fare un bando aperto a tutti, senza dar loro un diritto di premialità: chi ha una tradizione e lavora lì da anni, deve avere la precedenza. Legalmente si può fare”.

“PER UN ANNO VIGILEREMO. ASPETTIAMO I RISULTATI”

“Rapporti con gli altri membri dell’opposizione? Al momento devo dire che l’opposizione più forte la stiamo facendo noi, è chiaro che la stessa Bottiglieri è alla prima esperienza. L’attività mia e di Annalisa Marchegiani, è di vigilare e controllare ciò che fanno, dando dei consigli e dialogando in modo costruttivo. Sarà così per almeno un anno e mezzo, dobbiamo dar loro il tempo necessario per lavorare, poi valuteremo i risultati, senza criticare a prescindere”.

TERZO BRACCIO DEL PORTO: “UN CENTRO DI RICERCA SUI NUOVI CARBURANTI PER LE IMBARCAZIONI”

“Per parlare di terzo braccio bisogna tenere bene a mente che l’area dovrà dialogare necessariamente col “Ballarin”. E’ una grande occasione, ma deve essere un progetto innovativo che permetta di ritagliarci un ruolo diverso da Ancona e Pescara. Un’ottima soluzione, sarebbe dedicarlo alla ricerca sulle nuove alimentazioni ecologiche per le barche, che ci renderebbe una stazione unica nel suo genere sull’Adriatico, oltre ad essere in linea con i piani del Pnrr. San Benedetto merita questo ruolo, è nel suo dna, non dimentichiamoci che Sciocchetti fece il primo peschereccio a motore. Turismo? Il nostro porto turistico è di 900 postazioni, che si può ampliare col dragaggio. Spostando i cantieri verso nord, valorizzeremmo la zona turistico-commerciale a sud, strettamente collegata al centro. Inoltre allungheremo il molo, per evitare le mareggiate, garantendo un minore insabbiamento dell’imboccatura e proteggendo il circolo nautico. A rilanciare la nostra città non è il lungomare come pensano tutti, bensì è l’area che va dal “Ballarin” alla Palazzina Azzurra”.

“ASCOLI CAPITALE DELLA CULTURA: OCCASIONE PER IL PICENO E LA COSTA IN PARTICOLARE”

Ogni volta che c’è un evento di tale portata, il territorio ci guadagna. San Benedetto in modo particolare, potrà trarre dei vantaggi importanti, dato che è la città più conosciuta della provincia. Qui abbiamo ottime strutture ricettive, può essere un traino da non sottovalutare. Mi fa piacere che Ascoli abbia affrontato la candidatura coinvolgendo il territorio, non era scontato. Su altre questioni, invece, dovrebbe imparare a dividere maggiormente le risorse con San Benedetto, altrimenti si rischia di fare come con Fermo. Sui servizi, Ascoli deve essere più generosa e ragionare in sinergia, anche sul tema sanità. Non può tenere tutto per sè”.

“ACQUAROLI? NON STA MANTENENDO LE PROMESSE. I CITTADINI SE NE ACCORGONO”

“Elezioni regionali? A mio avviso, alla prossima tornata questa amministrazione verrà rimossa con certezza. Sta fallendo enormemente rispetto alle promesse fatte ed i cittadini se ne accorgono. La politica deve iniziare ad essere più seria, altrimenti non verrebbero fuori elementi come il Movimento 5 Stelle. Io mi sono sempre imposto la regola di dire le cose come stanno, anche in campagna elettorale, senza fare promesse irrealizzabili. Sono stato 10 anni tra quei banchi e conosco bene pregi e difetti dell’amministrazione” Spazzafumo e la sua giunta hanno una grande occasione, devono avere idee”.

