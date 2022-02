SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal tabloid 1238 del 1° febbraio 2022

Questo era Giovanni Quondamatteo, una vita in mare e l’altra a scrivere poesie che hanno lasciato alla città sambenedettese uno spaccato di storia in tutte le sue componenti.tto anni fa, esattamente oggi 1 febbraio 2022, ci lasciava un uomo semplice ma contemporaneamente un grande artista dei nostri tempi.

Dal duro lavoro dei pescatori ‘la lancette’, dei funai (lu fenare), dei calzolai (lu scarpare), dei barbieri (lu barbire), ai fenomeni naturali (Lu sciò, Lu caleje), alla storia della Sambenedettese, alla politica, e a tanto altro.

Inutile ricordare che per me non era soltanto un poeta o un ex pescatore ma un amico vero.

Ci volevamo bene, lui apprezzava il mio lavoro di giornalista io avevo una grande stima per l’amore che aveva per San Benedetto del Tronto, un amore che sorgeva spontaneo in tutte le sue opere. Per me un vero genio. Ma purtroppo anche incompreso. Non ho mai capito se per le sue umili origini o perchè non aveva studiato: soleva dire “Ho fatto la quarta prima che mio padre mi portasse con lui in mare per la prima volta”, storia della sua vita che viene riportatata in modo meraviglioso nella poesia “La lancètte”.

Insieme a Gabriele Cavezzi e Elio Cecaloni ero un suo punto di riferimento. Chiedeva ad uno di noi tre un passaggio quando veniva chiamato per una premiazione in varie città italiane. Eravamo praticamente i suoi manager.

Era anche un fine dicitore di barzellette e chi ha partecipato alle numerose cene organizzate dal nostro giornale, con lui sempre presente, può testimoniarlo.

Aspetti che, secondo me, invece, dovevano esaltare la sua bravura e la sua versatalità.

Oggi voglio ricordarlo con la sua prima poesia “La uleje” e con quella dedicata a Sambenedetto Oggi nel 1994.

La prima per alcuni riferimenti tanto meravigliosi quanto veri e significativi e per una originalità e modestia infinita, eccoli:

“je n’da pija i vote!”

(non devo prendere i voti) e

“pusa ssà penne…/ tò sa raccunda bbè le barzellètte”

(Posa la penna… / tu sai raccontare bene le barzellette)

In coincidenza di questo anniversario voglio lanciare per l’ennesima volta un messaggio all’amministrazione comunale (con me lo ripeteva spesso il compianto Gabriele Cavezzi): l’uomo, l’artista merita. almeno, una semplice targa a fianco della porta della casa dove è nato. Una vecchia abitazione in via Volturno (foto), nel centro storico di San Benedetto.

La sua poesia “Sambenedetto Oggi“, marzo 1984, perchè nel trentennale della sua prima pubblicazione 1992-2022, Giovanni avrebbe speso altre belle parole, alla sua magistrale maniera, per festeggiare l’evento.

La uleje

Mandemà, appéne somme rrezzate,

la pénne e nu fijette sò pijate,

perché e nu fijètte so pijate…

de scréve na peccula puesije!

Gn’jè facile, ma ci vuje prevà,

je stà voje me la dève levà!

Stinghe a penzà tòtte cuncentrate

dèndre de me na vòcie m’ha bluccate:

“Giuà, ma che fà, che stì cumbenènne

se vù nu cunseje, pusa ssà penne…

tò sa raccunda bbè le barzellètte,

ma jèsse a ssu cambe n’te ci mètte!”

Me fèrme ‘ndiciese, ci pènze meccò,

se stu fòje lu dève strappà u no!

Sarà passate nsciè e no ddu menote,

deche fra de mè: je n’da pija i vote!

Vanne avande , fenescjela Sciuè,

chèlle che conde jè…

che piace a ttè!

Gennaio 1982

Sambenedetto Oggi

“Sambenedetto Oggi” ha rrisciete fòre,

accèche, accèche, senza fa rremòre,

grazie ai sacrifici de lu fondatore

che cci s’ha mpignate nghe tante amore.

Nu tèpe n’gambe, piuttosto reservate

che de stu mistire jè appassiunate,

e rècche d’esperienze, na matène,

nghè sta avventòre s’ha meste n’cammène;

pe’ arrevà a lu traguarde ha state dòre,

ji ci’ha velote n’anne de lavore:

nu sacche de ustacule ha ngundràte,

ma nghe le àmme lònghe l’ha zempate!

E quanne lu sugne ha revendàte realtà

ha prevàte na suddesfazjò grossa prassà;

mò ci vò m’bu de tìmbe, ma piane piane,

stu giurnale rrevàrà bbè lentane…

Nfatte la ggènte l’ha ‘prezzate,

perché nen decie maje le cavulate:

raccònde sempre nu mare de veretà,

so le cuse e i fatte de la città

