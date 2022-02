GROTTAMMARE – Appuntamento culturale.

Sabato 26 febbraio al Teatro delle Energie di Grottammare alle ore 21.30 si alza il sipario per la rassegna di Teatro Amatoriale “Commedie Nostre” edizione 2022, partendo proprio con il botto!

Ecco esibirsi sul palco pronti a stupirci ed a farci ridere a non finire i due più grandi esponenti del dialetto Ascolano e Fermano, che si esibiranno in uno spettacolo inedito a suon di gags e battute in idioma marchigiano. Stiamo parlando di Pier Massimo Macchini e Pier Paolo Piccioni in arte Petò.

Già dalla grande prevendita dei biglietti si capisce il forte interesse del pubblico a partecipare a questo imperdibile evento, il Gran Galà del Teatro Amatoriale Dialettale del Marcuzzo, che dà il via ad una fortunatissima rassegna che da oltre quindici anni arricchisce il cartellone culturale e d’intrattenimento della città di Grottammare.

Secondo appuntamento previsto, sabato 12 marzo con la Compagnia “Li freciute” di Ascoli Piceno e la commedia dal titolo “”Un revolver per tre”, per continuare il 26 marzo con il Gruppo “Gli indimenticabili” di Amandola e “Lu maritu pe fijama” per chiudere questa prima trance di Rassegna primaverile il 2 aprile con la Compagnia “La porta girevole” di Alba Adriatica e la loro “Fà quelle che prete dice, nn fà quelle che prete fà”.

Abbonamento euro 22, costo singola serata euro 8. Prevendite (senza nessun costo aggiuntivo) presso il “Caffè Ramona” a Grottammare e il “Laborfoto” di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto. Infoline al 335.6234568. Organizzazione a cura dell’associazione Lido degli Aranci. Non mancate, il divertimento è assicurato

