SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ripresa degli allenamenti in casa Samb. Dopo il torello iniziale, attivazione con circuito tecnico e mobilità articolare. Fase centrale della seduta incentrata sull’obiettivo della potenza aerobica, con possessi palla e lavori “a secco” specifico per ruoli. Chiude l’allenamento la partita su campo ridotto.

Frulla: “Abbiamo archiviato la partita di domenica che è stata una grandissima vittoria voluta, eravamo sotto 2-1 e abbiamo avuto un grandissimo cuore per ribaltare questa gara. Stiamo preparando la partita di domenica che sarà veramente dura perché incontriamo una squadra di bassa classifica e questa tipologia di partite sono le più difficili. Dobbiamo approcciarla subito bene, loro hanno valori in difesa, centrocampo e attacco, quindi dobbiamo portarla dalla nostra parte. In più giochiamo in casa e spero che il pubblico sia più numeroso di domenica e ci dia una mano. Con i miei compagni di reparto mi trovo molto bene, basta uno sguardo e ci sia capisce subito. I mister ci chiede tanto lavoro sporco e in fase di possesso delle rotazioni per creare più gioco possibile. L’arrivo del mister ci ha portato aria nuova, ci ha dato una mentalità nuova e il gruppo sta facendo la differenza e ad ogni difficoltà ci si aiuta”.

